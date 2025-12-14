Triunfo capital del Silva para dejar atrás la última posición

Máquez, central de Silva, durante el partido LA REGIÓN

Al contrario de lo que sucedió la semana pasada, esta vez el buen resultado fue para el Silva y el negativo de un Atlético Arteixo que cayó en casa ante el Boiro.

Barbadás 0-1 Silva

El Silva logró en el campo del Barbadás (0-1) una victoria que le permite salir de la última posición. Los de Diego Armando García duermen en decimosexta posición, a tres puntos de la salvación.

La primera mitad fue muy igualada. Los coruñeses se ordenaron una vez más en un 5-3-2 y estuvieron algo más cómodos que su rival, pero las ocasiones se sucedieron en ambas áreas con el balón parado como arma.

A la vuelta de vestuarios, llegó pronto el único gol del partido. Una jugada entre Joao Paulo y Baldomar terminó con una aparición en carrera de Parafita, que no perdonó en el mano a mano contra Atanes.

La diana sumió en la precipitación al Barbadás, nuevo colista. El orden defensivo permitió al Silva mantener la portería a cero sin sufrir, más allá de algún córner puntual, y asegurar tres puntos de oro. Si el Barco cae en Arosa, se quedará a un partido de salir de la zona roja.

Atlético Arteixo 0-1 Boiro

El Arteixo cayó derrotado ante el Boiro (0-1) en un partido que se le puso cuesta arriba desde muy pronto. Con este resultado, los de Posi duermen en duodécima posición a cinco puntos del playoff y con siete de margen sobre el descenso.

Los visitantes aprovecharon su mejor inicio para marcar por medio de Facu, que aprovechó un rechace en la frontal. El Arteixo tuvo más balón y dispuso de ocasiones en las botas de Jota, Iker y Casas, pero no pudo ante un rival que le esperó atrás.