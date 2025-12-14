Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol | Primera Futgal

Torre e Imperátor endosan sendas ‘manitas’ a Marte y Ural en los derbis

El Carral pierde algo de renta en el liderato tras empatar en Cambre y ve al Meicende a tres puntos

Santi Mendoza
Santi Mendoza
14/12/2025 23:19
Imagen del Marte-Torre
Imagen del Marte-Torre
CARLOTA BLANCO
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

La decimoquinta jornada del grupo 1 de Primera Futgal tenía el gran aliciente de dos derbis coruñeses: el de Monte Alto, entre Marte y Torre, y un Imperátor-Ural. Hubo dos grandes vencedores, con sendas ‘manitas’ en un domingo tras el que el Carral pierde algo de ventaja en cabeza. 

El Torre pasó por encima del Marte (0-5) y se queda más cerca de los puestos de playoff que de una zona roja que ven los esta mañana locales a tres puntos. Saúl, por partida doble, Ibra, Gabo y Jean Franco hicieron los goles. 

Por su parte, el Imperátor se sitúa a tan solo un punto de un Ural al que goleó (5-1) y que marca la salvación. Los tantos fueron obra de Varito, que anotó un hat-trick, Xoel y David Fernández. Por parte visitante anotó Manu Ferreiro. 

Xosé Mexuto, jugador del Sporting Coruñés, durante un partido de esta temporada

Seis minutos mágicos en una victoria de ‘seis' puntos del Sporting Coruñés

Más información

Quien no pudo dar continuidad a su último triunfo fue el Sporting Coruñés, que continúa en zona de descenso tras ceder con un Orillamar (1-3) que se sitúa cuarto. Busto, por partida doble, y Brais voltearon el gol de Becerra. 

La primera posición sigue en poder del Carral, cuadro que saldó su visita a Cambre (1-1) con empate. Jacobo Eibe rescató un punto tras el tanto inicial de Darío Fariña. A tres puntos se encuentra el Sporting Meicende, que se deshizo del Olímpico (2-0) merced a una diana en propia y un gol de Barral. 

Quienes no terminaron satisfechos fueron Relámpago y Oza Juvenil. Los primeros tras empatar ante el colista As Pontes (1-1) en un partido que empezaron ganando con gol de Habib Sené y que empató Samu; los segundos al ver como dos goles de los hermanos San Emeterio neutralizaban el tanto de Jacobo Meirama ante el Perlío (2-1)

Los otros resultados fueron: Meirás-Mugardos (1-1) y Eume-Cedeira (3-1).

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Instantánea del Rally de A Coruña 2025

El karting de As Pontes inaugurará la temporada gallega de rally
Raúl Ameneiro
Dani Pájaro, centrocampista del San Tirso

Un gol olímpico deja al San Tirso sin dos puntos
Santi Mendoza
Darío Germil, delantero del Bergantiños

El Bergantiños vence con sufrimiento al Lealtad y regresa a la zona de playoff (0-1)
Agencias
Antonio Hidalgo y José Alberto, en el Racing de Santander-Deportivo

La 'Hypertensiones' se alía con el Dépor: sigue en ascenso directo pese a las dos derrotas seguidas
Jorge Lema