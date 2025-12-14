Torre e Imperátor endosan sendas ‘manitas’ a Marte y Ural en los derbis

Imagen del Marte-Torre CARLOTA BLANCO

La decimoquinta jornada del grupo 1 de Primera Futgal tenía el gran aliciente de dos derbis coruñeses: el de Monte Alto, entre Marte y Torre, y un Imperátor-Ural. Hubo dos grandes vencedores, con sendas ‘manitas’ en un domingo tras el que el Carral pierde algo de ventaja en cabeza.

El Torre pasó por encima del Marte (0-5) y se queda más cerca de los puestos de playoff que de una zona roja que ven los esta mañana locales a tres puntos. Saúl, por partida doble, Ibra, Gabo y Jean Franco hicieron los goles.

Por su parte, el Imperátor se sitúa a tan solo un punto de un Ural al que goleó (5-1) y que marca la salvación. Los tantos fueron obra de Varito, que anotó un hat-trick, Xoel y David Fernández. Por parte visitante anotó Manu Ferreiro.

Quien no pudo dar continuidad a su último triunfo fue el Sporting Coruñés, que continúa en zona de descenso tras ceder con un Orillamar (1-3) que se sitúa cuarto. Busto, por partida doble, y Brais voltearon el gol de Becerra.

La primera posición sigue en poder del Carral, cuadro que saldó su visita a Cambre (1-1) con empate. Jacobo Eibe rescató un punto tras el tanto inicial de Darío Fariña. A tres puntos se encuentra el Sporting Meicende, que se deshizo del Olímpico (2-0) merced a una diana en propia y un gol de Barral.

Quienes no terminaron satisfechos fueron Relámpago y Oza Juvenil. Los primeros tras empatar ante el colista As Pontes (1-1) en un partido que empezaron ganando con gol de Habib Sené y que empató Samu; los segundos al ver como dos goles de los hermanos San Emeterio neutralizaban el tanto de Jacobo Meirama ante el Perlío (2-1).

Los otros resultados fueron: Meirás-Mugardos (1-1) y Eume-Cedeira (3-1).