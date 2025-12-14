Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Fútbol | Tercera Federación Femenina

Quinto triunfo consecutivo del Victoria

Las coruñesas derrotaron al equipo santiagués que lleva su mismo nombre y siguen la estela de As Celtas B

Santi Mendoza
Santi Mendoza
14/12/2025 18:24
Celebración del triunfo en el vestuario
Celebración del triunfo en el vestuario
CEDIDA
El Victoria CF echó el cierre a la primera vuelta con el quinto triunfo consecutivo. Las coruñesas derrotaron al Victoria FC (0-2), equipo santiagués con el que comparten nombre, con goles en los minutos finales de Peque y Maca, algo que les permite seguir segundas a tan solo un punto de As Celtas B

Con respecto al triunfo de la semana pasada contra el Domaio, el técnico Javi Angeriz introdujo las novedades de la portera Ana Rodríguez y de la delantera Cascón. No influyó en nada el cambio en el arco, pues por novena jornada seguida, el equipo terminó con la portería a cero

Carla Amado, lateral derecha del Victoria, encima a una jugadora del Lóstrego en un partido sin goles

La férrea defensa del Victoria da sus frutos

Más información

El partido tuvo un ritmo muy alto, con los dos conjuntos apostando por una presión alta. No hubo espacio para la especulación y sí muchas ganas por parte de ambos de llevarse los tres puntos. 

En la primera mitad hubo alternativas para los dos, pero el cuadro coruñés generó algo más de peligro. Vivió un poco más tranquila Ana Rodríguez que Rocío. Sea como fuera, se llegó al descanso con el marcador inicial de 0-0. 

Todo quedaba abierto para una segunda mitad en la que el Victoria CF dio un paso adelante y mereció adelantarse en el marcador. Pudo hacer varios goles, pero el momento de adelantarse se resistió hasta el 77, cuando la exdeportivista Peque aprovechó un córner para marcar. Y a tan solo tres minutos para el final del tiempo reglamentario, Maca culminó una transición y certificó una importante victoria. 

El equipo coruñés arrancará la segunda vuelta el próximo fin de semana, en el último duelo del año, ante el Bergantiños en el campo de As Eiroas.

