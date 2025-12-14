Goleada del Monta en Lugo para alejarse del descenso

Alegría en el vestuario del Montañeros tras ganar en A Cheda CEDIDA

Importantísima victoria del Montañeros Juvenil, que pasa a tener seis puntos de margen con los puestos de descenso tras imponerse con claridad al Lugo (2-5). El equipo coruñés escala a la séptima plaza antes de recibir al Deportivo.

El Monta empezó marcando el ritmo del partido y se adelantó a los doce minutos con un tanto en propia del rival. Pese a que ya iba por delante, el equipo coruñés no levantó el pie del acelerador y encontró el 0-2 en una buena jugada de Chino, que dio el pase atrás a un Arrojo que no perdonó.

Y la renta sería aún mayor al descanso, pues tras un robo alto en la presión, Eli anotó un golazo en una acción individual. Los locales llegaron en un par de ocasiones, pero no lograron recortar distancias.

El equipo de Borja Guerreiros priorizó no desordenarse y contragolpear en la segunda mitad, con la idea de no poner en peligro su primer triunfo lejos de A Grela. Y de esa forma hizo el 0-4 en otra acción muy buena de Eli.

Con tal ventaja, el Monta se relajó un poco y encajó un golazo de Juan y un tanto de penalti de Alexandre, pero el equipo se volvió a tensionar y acabó cerrando con el quinto, obra de Bruno en un barullo en el área.