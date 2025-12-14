Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol | División de Honor Juvenil

Goleada del Monta en Lugo para alejarse del descenso

El equipo coruñés escala a la séptima plaza antes de recibir al Deportivo y abre una brecha de seis puntos con respecto a la zona roja

Santi Mendoza
Santi Mendoza
14/12/2025 19:16
Alegría en el vestuario del Montañeros tras ganar en A Cheda
Alegría en el vestuario del Montañeros tras ganar en A Cheda
CEDIDA
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

Importantísima victoria del Montañeros Juvenil, que pasa a tener seis puntos de margen con los puestos de descenso tras imponerse con claridad al Lugo (2-5). El equipo coruñés escala a la séptima plaza antes de recibir al Deportivo. 

Eli Flores, máximo goleador del Montañeros, durante el partido de la pasada jornada contra la Gimnástica de Torrelavega

La Copa del Rey, un sueño ¿imposible? para el Montañeros

Más información

El Monta empezó marcando el ritmo del partido y se adelantó a los doce minutos con un tanto en propia del rival. Pese a que ya iba por delante, el equipo coruñés no levantó el pie del acelerador y encontró el 0-2 en una buena jugada de Chino, que dio el pase atrás a un Arrojo que no perdonó. 

Y la renta sería aún mayor al descanso, pues tras un robo alto en la presión, Eli anotó un golazo en una acción individual. Los locales llegaron en un par de ocasiones, pero no lograron recortar distancias. 

El equipo de Borja Guerreiros priorizó no desordenarse y contragolpear en la segunda mitad, con la idea de no poner en peligro su primer triunfo lejos de A Grela. Y de esa forma hizo el 0-4 en otra acción muy buena de Eli

Con tal ventaja, el Monta se relajó un poco y encajó un golazo de Juan y un tanto de penalti de Alexandre, pero el equipo se volvió a tensionar y acabó cerrando con el quinto, obra de Bruno en un barullo en el área.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Una acción del partido entre Ciudad de A Coruña y Uniovi

Séptima victoria consecutiva para el Ciudad de A Coruña
Raúl Ameneiro
Xavier, con Yeremay, en el meet and greet este verano en la minigira inglesa

El eterno corazón blanquiazul de Xavier Concheiro Biggs
Zeltia Regueiro
Hugo Torres en el encuentro entre Fabril y Gimnástica Segoviana

El precedente que invita al optimismo del Fabril con el ‘caso Hugo Torres’
Bea Arrizado
Carrion, este domingo en el Sánchez Pizjuán

El Real Oviedo despide a Luis Carrión tras caer goleado en Sevilla
EFE