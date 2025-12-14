Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Fútbol | Preferente Futgal

El Paiosaco quiere tomar aire ante el equipo que marca el descenso

Su visita a Dubra puede servir para que ponga tierra de por medio con la zona roja o para que se meta en un lío

Santi Mendoza
Santi Mendoza
14/12/2025 09:24
Imagen del Paiosaco-Sigüeiro de la semana pasada
Imagen del Paiosaco-Sigüeiro de la semana pasada
RAÚL LÓPEZ
Jornada vital para el Paiosaco, que puede empezar a respirar o meterse en un lío. 

Órdenes-Dumbría (Vista Alegre, 12.00 horas): Con las bajas por lesión de Barral, Román, Diego, Brais y Jony; y de Rulo y Mouriño por sanción, el Órdenes recibe al Dumbría (11º) con la meta de mantener la segunda plaza.

Dubra-Paiosaco (Juan Baleato, 12.00 horas): Partido importante para el Paiosaco, que visita al rival que marca la zona roja con tres puntos menos que ellos. Martín, por un asunto laboral, y Moreno son las ausencias en los de A Porta Santa. 

Dani Carnota, atacante del Paiosaco, durante el partido ante el Sigüeiro

Dani Carnota (Paiosaco): “Tenemos trabajo por delante, pero todo lo que sea sumar…”

Más información

Miño-Betanzos (Gallamonde, 12.15 horas): El Betanzos defiende la quinta plaza ante un Miño que le superaría en la tabla en caso de triunfo. Tomás es baja por lesión y Claudio tiene a Ángel y Manu en duda. 

San Tirso-Pol (O Monte, 16.00 horas): El San Tirso tratará de dejar atrás su racha de dos partidos sin ganar ante el Pol (14º). Fabio Rodríguez tiene las bajas de los lesionados Fedello, Casariego y Xian. Paulo se cae por enfermedad. 

Sofán-Burela (O Carral, 16.30 horas): El Sofán busca asaltar la plaza de playoff en una jornada en la que recibe al Burela (9º). Pablo Torreira no podrá contar con los sancionados Montero y Becerra, ni con el lesionado Fita. 

Sigüeiro-Victoria (Lino Balado, 16.30 horas): Un triunfo ante el colista acercaría al Victoria (8º) a la zona noble de la tabla. En las ‘cebras’ no estarán por lesión Kike, Benito, Pablo Souto, Jorge y Manu Carballeira.

