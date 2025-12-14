Mi cuenta

O Noso Fútbol | Segunda Federación

El Bergantiños vence con sufrimiento al Lealtad y regresa a la zona de playoff (0-1)

Los de Simón Lamas aprovechan el tropiezo del Salamanca UDS y vuelven al 'Top 5' tras derrotar a un rival que falló un penalti

Agencias
14/12/2025 23:19
Darío Germil, delantero del Bergantiños
Darío Germil, delantero del Bergantiños, hizo el gol 
NÉSTOR VEGA
Nacho Díaz. ADG.

El Bergantiños consiguió su segunda victoria consecutiva. Tras noquear en la jornada anterior al líder en As Eiroas, dio continuidad el elenco de Simón Lamas a ese triunfo con un sufrido triunfo en su visita al Lealtad (0-1), en un encuentro en el que pasó por algunos momentos complicados, pero que tuvo un final feliz. La figura de Santi Canedo volvió a ser clave para sumar los tres puntos, ya que detuvo un penalti cuando el resultado era aún de empate. Ocho minutos después, Darío marcó el gol decisivo. En el segundo tiempo, el cuadro rojillo no fue capaz de sentenciar el partido y acabó sufriendo ante un anfitrión ubicado en la zona de descenso y terminó con nueve futbolistas sobre el campo por la expulsión de Pesquera y la lesión de Krehl con el cupo de cambios ya realizado.

No hubo sorpresas en el once inicial del equipo carballés y Simón Lamas repitió la alineación que había derrotado a la Gimnástica Segoviana. En un primer tiempo muy accidentado, que se prolongó hasta el minuto 55, el Bergantiños comenzó mejor el partido y dispuso de varias llegadas interesantes ante la portería de Junquera para haber inaugurado el marcador. Según fueron pasando los minutos, el Lealtad se recompuso y se hizo con la iniciativa del encuentro.

La escuadra asturiana dominó durante bastantes minutos y perdonó a un Bergantiños que sufrió durante esa fase del juego. Santi Canedo, providencial en varias ocasiones, y el larguero evitaron que la escuadra carballesa encajara el 1-0. La oportunidad más clara la tuvo el Lealtad en el minuto 35, en un penalti señalado por un derribo de Fito sobre Alorda cuando se disponía a rematar. El propio Alorda se encargó de su lanzamiento, pero ahí se hizo enorme Santi Canedo, que adivinó la intención del delantero local y consiguió despejar a córner la pena máxima.

En el saque de esquina posterior, el equipo maliayo estrelló el balón en el larguero en un remate de cabeza de Omar. Poco después, el defensa del conjunto asturiano tuvo que abandonar el terreno de juego lesionado tras un duro choque, cabeza con cabeza, con un rival. El acecho del Lealtad continuó y Santi Canedo tuvo que volar para despejar un potente disparo de Alorda que se colaba junto a la escuadra. Cuando peor lo estaba pasando el Bergantiños, llegó el gol. Un centro de Diego tras una recuperación de Iago Novo lo remató Darío, de cabeza, al borde del área chica y el balón se coló sin oposición en la portería de Junquera.

El gol dejó noqueado al cuadro local y el Bergantiños pudo aumentar su ventaja en los minutos finales del primer acto. Antes, el partido estuvo parado durante un buen rato por un golpe recibido por el ghanés Buer, que quedó mareado sobre el césped y tuvo que ser sustituido en el descanso.

Superado ampliamente el minuto 45, Marru remató con su zurda un balón que se marchó lamiendo el poste y, casi seguidamente, Fito lanzó un duro disparo que Junquera envió a córner.

De área a área

El segundo tiempo fue de gran intensidad, con alternativas en el juego y continuas llegadas a las áreas. El equipo rojillo regresó mejor del intermedio y las primeras llegadas fueron suyas, desaprovechando Nacho Pastor una buena ocasión para haber encarrilado aún más la victoria. El juego tuvo ritmo, pero ambos equipos estuvieron faltos de pegada para haber conseguido modificar el resultado. En el minuto 74 el Lealtad se quedó con un hombre menos, como consecuencia de los riesgos asumidos para intentar igualar el partido. El central Pesquera agarró a Koke cuando se marchaba dispuesto a encarar a Junquera y el colegiado vasco Rivas Etulain le enseñó la tarjeta roja directa.

Todo se puso favorable a la escuadra de Lamas, pero faltaba cerrar el resultado con un nuevo gol para no pasar apuros en los últimos minutos. Marru tuvo la oportunidad de hacerlo en un mano a mano con Junquera que el guardameta salvó con una providencial parada. La recta final del encuentro estuvo repleta de tensión.

El Lealtad, a pesar de su inferioridad numérica, siguió intentando salvar un punto ante un Bergantiños temeroso de que se le escapara una victoria que rozaba con la punta de los dedos. El balón se desplazaba de un lugar del campo al otro con gran rapidez y, en esos momentos finales, el cuadro asturiano perdió a otro jugador por la lesión de Krehl, que abandonó el terreno de juego sin poder ser sustituido al haber realizado ya todos los cambios.

Los nervios y la ansiedad solamente desaparecieron cuando el árbitro pitó el final y el Bergantiños confirmó una victoria que le permite seguir regresar a la zona de playoff, de donde sale un Salamanca UDS que empató sin goles ante el Real Oviedo Vetusta.

Lealtad 0-1 Bergantiños

Lealtad: Junquera; Riki, Omar (Aranda, m.34) (Jaime, m.59), Ambo, Pesquera, Álvaro; Nacho Estrada (Nico, m.59), Buer (Marcos, m.46), Luisen; Alorda (Saha, m.71), Krehl.

Bergantiños: Santi Canedo; Lachevre, Nacho Pastor, Fito, Keko, Sola; Tass, Diego (Meli, m.77); Marru (Álex Pérez, m.87), Darío (Koke, m.71), Iago Novo (Isma Cerro, m.87).

Gol: 0-1, m.43: Darío.

Árbitro: Álex Rivas (País Vasco). Expulsó a Pesquera (m.74), del Lealtad. Amonestó a los locales Luisen y Omar, y a los visitantes Nacho Pastor, Diego, Tass e Isma Cerro. 

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoquinta jornada del grupo 1 de Segunda Federación, disputado en Las Callejas ante unos 350 espectadores.

