O Noso Fútbol | Segunda Federación

El Bergan visita al Lealtad con el playoff a un puesto

En caso de vencer, los carballeses podrían asaltar unas posiciones que en estos momentos cierra el Salamanca UDS

Santi Mendoza
14/12/2025 09:23
Diego González, durante el partido ante la Gimnástica Segoviana
RAÚL LÓPEZ
Tras la gran victoria del fin de semana pasado ante la Gimnástica Segoviana, el Bergantiños continúa su periplo liguero por el grupo 1 de Segunda Federación con un duelo ante el Lealtad (Las Callejas, 15.45 horas). En caso de vencer, los carballeses podrían asaltar unas posiciones de playoff que en estos momentos cierra el Salamanca UDS. 

Marru, tras marcar ante la Gimnástica Segoviana

Marru: “En el fútbol a veces no consigues lo que mereces, pero dar pasos pequeños te acerca seguro a donde quieres”

Más información

Ninguno de los dos equipos cuenta con bajas motivadas por sanciones, por lo que los onces de los técnicos Jorge Fernández y Simón Lamas no serán muy distintos a los que han dispuesto en las últimas jornadas. 

Hasta la fecha, el Bergan se ha mostrado como un visitante algo irregular (dos triunfos, dos empates y dos derrotas), mientras que el Lealtad es el segundo peor local del campeonato. Ha disputado siete partidos en Las Callejas y solo ha podido vencer uno. 

El equipo de Villaviciosa ha dado un pequeño paso adelante en el último mes, con seis de doce puntos posibles. Los asturianos cayeron ante Langreo (4-0) y UD Ourense (0-1), pero vencieron a dos filiales complicados, el Rayo Cantabria (1-0) y el Real Oviedo Vetusta (1-2).

Alineaciones probables

Lealtad: Junquera; Yerpes, Ambo, Pesquera, Aranda; Luisen, Marcos; Baba, Buer, Alorda; Krehl.

Bergantiños: Santi Canedo; Lache, Pastor, Fito, Keko, Sola; Marru, Tass, Iago Novo, Diego; Darío.

