Un golazo deja a un buen Montañeros sin premio ante el Compostela (0-1)

Ogando, extremo del Montañeros, llevó peligro con sus envíos al área PATRICIA G. FRAGA

La mayor pegada del Compostela frustró a un buen Montañeros en su regreso a Elviña (0-1). El equipo coruñés dispuso de opciones con empate y cuando iba por detrás, pero terminó sucumbiendo ante un líder que rentabilizó un excepcional disparo de Samu desde 25 metros.

El Montañeros regresará a Elviña ante el Compostela y el Silva se queda en A Grela Más información

El partido empezó con siete minutos de retraso por un problema con la red de una de las porterías. Solventada la incidencia, el balón echó a rodar y la primera ocasión fue para el Montañeros cuando aún no se habían cumplido 60 segundos. Pape remató mordido en el segundo palo, en posición bastante franca, un córner botado por Ogando desde el flanco derecho.

Trató de golpear después el Compostela, arropado por más de un centenar de espectadores. Fue a través de un centro desde banda derecha que enganchó con todo Maceira en el área, pero el balón se perdió por la parte de arriba de la meta defendida por Marcos.

Llegaron entonces muy buenos minutos por parte de los locales. Tras una gran jugada combinativa, Pape acabó sacando un envío en el área que se paseó cerca de la línea de gol. Ahí apareció providencial un zaguero para impedir el remate a placer de Dani Fernández.

Estaba sacando muchos córners el Montañeros, que trataba de poner sobre el césped dos de sus señas de identidad, sacar el balón jugado desde atrás y presionar alto. Todo ello sin renunciar a la pelota hacia Pape cuando así lo requería el juego. Por parte visitante, un plan similar: inicio combinativo con el recurso de los envíos en largo hacia Maceira.

La gran diferencia del primer acto estuvo en las áreas. El Montañeros tuvo el 1-0 en un centro con rosca que remató Pape fuera por poco y, poco después, el Compos hizo el 0-1. Los de Secho llevaban unos minutos bajándole las pulsaciones al encuentro y en ese contexto encontraron la ventaja en el marcador.

La acción fue tan simple como precisa. Tras un envió en largo que logró descolgar uno de los atacantes, la pelota voló a la otra banda, donde Parapar cedió para que Samu empalara desde 25 metros y batiera con un derechazo a Marcos.

De ahí al descanso fue superior el Compos, que se quedó cerca de penalizar una pérdida en salida del Monta y que rozó el 0-2 tras un gran movimiento de Goris en el área. El centrocampista remató con la puntera ante la salida de Marcos, que desbarató la ocasión.

Idea de cargar el área

A la vuelta de vestuarios, el Montañeros saltó conectado y generó una serie de córners. Los remates de Pape y Cano no fueron demasiado peligrosos, pero el equipo estaba dentro del partido. Justo después, intentó sin éxito un remate a la media vuelta del senegalés.

También tendría las suyas el Compostela, que pudo ampliar ventaja en un chut con la zurda de Maceira, que había superado a varios rivales antes de encontrar las manoplas de Marcos; y de Parapar, que corrió sin oposición hacia portería y terminó sacando un remate excesivamente blando.

A continuación vendrían las mejores de la segunda mitad para el Montañeros. Ambas en los pies de Balsa, que no pudo encadenar su tercer partido consecutivo marcando. El santiagués amenazó primero a Cobo con un testarazo y la tuvo clarísima después, con una volea a bocajarro en el área pequeña que se le marchó alta.

Jairo Arias, sancionado en el día de hoy, fue metiendo toda la pólvora posible en el terreno de juego y acabó con una doble punta, Pape y Juan de Dora, pero los envíos al área de los últimos minutos fueron un ejercicio de frustración ante una zaga visitante que se mostró muy segura en línea de cinco.

En los últimos minutos pudo sentenciar el Compos tras una buena carrera de Aarón, mientras que la mejor por parte local fue de Diego, que remató un balón con la cabeza al lateral de la red tras un centro de Álex Suárez. No pudo ser para el Montañeros, que cedió ante un Compostela más líder.