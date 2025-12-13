Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Fútbol | Tercera

El Montañeros quiere dar el campanazo en su vuelta a Elviña

El equipo dirigido por Jairo Arias regresa a su histórica casa para recibir al líder invicto de la categoría, la SD Compostela

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
13/12/2025 04:10
Pape pelea un balón con Santalla durante el Montañeros-Somozas
Pape pelea un balón con Santalla durante el Montañeros-Somozas
Patricia G. Fraga
Fue su casa durante muchos años y estuvo alejado de ella otros tantos. El Montañeros regresa esta tarde (16.00 horas) a Elviña Grande tras su reforma y lo hace con un partido difícilmente mejorable. El Monta, uno de los equipos revelación de la Tercera gallega hasta el momento, recibe al líder invicto de la categoría: el Compostela.

José Balsa, centrocampista del Montañeros, durante el derbi ante el Silva

Balsa (Montañeros): “Ante el Compostela debemos tener la creencia de que podemos hacerlo”

“La clave es hacer un partido muy completo para que no te hagan daño desde lo colectivo ni desde lo individual, ya que es un equipo muy completo con jugadores de otra categoría. Nosotros seremos nosotros mismos e intentaremos ponerles en apuros con nuestras armas”, analiza en la previa Jairo Arias, técnico del Montañeros, que no podrá contar con Sito Pais ni Óscar Fernández. Sin ellos, los coruñeses intentarán ser el primer equipo que consigue derrotar al gran favorito al ascenso. Hasta el momento, el Compostela no sabe lo que es perder, pero el Monta ya ha rascado puntos contra otros ‘cocos’ de la categoría como Alondras, Arosa, Somozas o Estradense.

Con el cambio de campo local, el Montañeros ha iniciado una campaña de abonados, acumulando ya alrededor de 80, aunque el club confía en superar el centenar en los próximos días. Los socios tendrán la entrada libre al recinto esta tarde, mientras que aquellos que no sean abonados deberán pagar 10 euros.

Posibles onces
Posibles onces
