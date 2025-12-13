Mi cuenta

O Noso Fútbol | Tercera

Duelo de extrema necesidad para el Silva

Los coruñeses, colistas, se miden al Barbadás, penúltimo clasificado

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
13/12/2025 04:10
Duelo por la posesión durante el Silva-Alondras
Duelo por la posesión durante el Silva-Alondras
Germán Barreiros
Partido de extrema necesidad el que afronta esta tarde (16.30 horas) el Silva en Os Carrís. El equipo dirigido por Diego Armando García visita al Barbadás, penúltimo clasificado y tan solo un punto por encima de los coruñeses en la tabla clasificatoria. Un duelo directo que puede dar a aquel que sea capaz de llevarse los tres puntos en su lucha por no descender a Preferente.

El Silva continúa sin poder contar con Nico Mosquera ni Álex Ares, mientras que el Barbadás tendrá bajas sensibles como la de Toño Nespereira y la de Jorge Benavides. Además, el guardameta Borja Suárez dejó recientemente el equipo para fichar por el Celanova.

Diego Armando García transmite a sus pupilos que no solo este partido es una final para ellos, sino que todos los que restan lo son. “Es un rival directo, eso sí, pero cada partido es una oportunidad de retomar sensaciones positivas”, declaró el entrenador silvista en la previa del encuentro publicada en la página web oficial del club.

