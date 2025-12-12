Mi cuenta

O Noso Fútbol | Tercera

El Arteixo recibe al Boiro con la incógnita de los nuevos fichajes

El club está todavía pendiente de que la Federación tramite las licencias

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
12/12/2025 23:58
Una acción del Atlético Arteixo-Compostela
Una acción del Atlético Arteixo-Compostela
Carlota Blanco
El Atlético Arteixo ha sido el gran protagonista de la semana en la Tercera gallega con las incorporaciones de Manu Berrocal y Álvaro Casas, dos fichajes con los  que el equipo dirigido por Posi quiere dar otro salto de calidad.

Álvaro Casas y Manu Berrocal

El Arteixo va a por todas: Álvaro Casas y Manu Berrocal, cerca

Más información

Sin embargo, ambos serán duda hasta última hora para el partido de esta tarde (17.30 horas) contra el Boiro, ya que existe la posibilidad de que la Federación no tramite a tiempo las fichas. Tampoco podrá contar el técnico con García, Fer Gordo, Iván ni Moreta, además de la duda de Pablo.

Va a ser importante seguir manteniendo nuestra idea y el nivel de las últimas semanas, cada vez somos más equipo. Tenemos que intentar que sus jugadores ofensivos no estén cómodos. Tienen gente diferencia y es un equipo que está hecho para luchar por el playoff, por lo que será un partido muy difícil”, afirma Posi.

