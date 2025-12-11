La férrea defensa del Victoria da sus frutos

Carla Amado, lateral derecha del Victoria, encima a una jugadora del Lóstrego en un partido sin goles QUINTANA

Las cuatro últimas jornadas han supuesto un enorme chute de optimismo para el Victoria, que ha pasado de la sexta a la segunda posición recortando ocho puntos al líder, el filial de As Celtas. El objetivo del equipo de Javi Angeriz es claro, ganar el grupo y disputar el playoff de ascenso a Segunda Federación Femenina, una categoría en la que merecerán estar si mantienen algunas de sus señas de identidad. Quizá la más visible es la que tiene que ver con los goles en contra, pues hace 765 minutos —fue el pasado 28 de septiembre ante el Friol— que no encajan.

- Una por una

Trayectoria, descripción y participación esta temporada de las dos porteras y las siete defensas que han tenido minutos con el Victoria esta temporada. Albita ha sido la jugadora más utilizada, seguida de la cadete Valeria.

PORTERAS

Ana Rodríguez (2004) | Minutos: 540. Goles en contra con ella en el campo: 0.

La guardameta con pasado en la cantera del Valencia vive ahora una nueva experiencia en el fútbol en las filas del Victoria. “Es muy ágil debajo de los palos y en los uno para uno. También tiene buen pie para la salida de balón”, apunta Javi Angeriz, que ha confiado en ella en seis jornadas. Y le ha respondido, pues en esos partidos no encajó ningún tanto. Acumula 540 minutos imbatida.

Ainhoa Tenreiro (2005) | Minutos: 360. Goles en contra con ella en el campo: 4.

Tras pasar por O Val, Orzán y Bergantiños, la guardameta llegó el curso pasado al Victoria. “Es una portera muy segura, con buen juego aéreo, fiable en los uno para uno y con buen pie para la salida de balón”, describe su entrenador. Durante esta temporada disfrutó de la titularidad en las dos primeras jornadas y las dos últimas, en las que dejó el arco imbatido ante Sárdoma y Domaio.

DEFENSAS

Carla Amado (2005) | Minutos: 540. Goles en contra con ella en el campo: 2.

Canterana del Victoria, se proclamó con el filial campeona de la Copa de A Coruña en las dos pasadas ediciones. “Es una lateral derecha de mucho recorrido, agresiva en los duelos individuales. Muy peligrosa en el balón parado ofensivo”, analiza su técnico. Ha sido titular en siete de los diez encuentros disputados hasta la fecha.

Marta Ponte (2008) | Minutos: 132. Goles en contra con ella en el campo: 0.

Pese a contar también con ficha del filial, esta jovencísima canterana del Victoria empieza a tener presencia con el primer equipo. “Se ha recuperado de una lesión de larga duración. Es una jugadora polivalente que, en el lateral, nos aporta mucha profunidad en el juego ofensivo y tiene mucho margen de mejora”, profetiza su entrenador.

Alba Muñiz, 'Albita' (2000) | Minutos: 778. Goles en contra con ella en el campo: 4.

Lleva ya varias temporadas siendo una de las jugadoras con más minutos del equipo. “Es una mediocentro reconvertida a central. Jugadora muy inteligente, con buen pie y buen desplazamiento en largo. Defensivamente es muy segura y siempre está bien colocada. Jerarquía”, dice Angeriz sobre una de sus piezas claves.

Carla Riomao, ‘Río’ (2006) | Minutos: 655. Goles en contra con ella en el campo: 4.

Pese a su corta edad, está plenamente consolidada en el primer equipo. “Central con unas condiciones brutales. Buena en los duelos individuales, fuerte en las disputas y con buena colocación. Aporta peligro en el balón parado ofensivo. En crecimiento constante y con margen de mejora”, comenta el preparador del Victoria.

María Calvo, ‘Peque’ (2000) | Minutos: 214. Goles en contra con ella en el campo: 0.

La ex del Deportivo, con quien llegó a debutar en el primer equipo y tuvo bastante presencia en el filial, juega ahora en el Victoria. “Jugadora polivalente que se maneja muy bien de central. Fuerte en las disputas, con buena anticipación y muy agresiva. Es muy inteligente, tiene buen pie y un buen desplazamiento”, apunta Angeriz.

Valeria Trashorras (2011) | Minutos: 732. Goles en contra con ella en el campo: 4.

Es la jugadora más joven de la plantilla (14 años) y una de las que más minutos ha disputado. “Puede jugar en cualquier posición de la defensa con una nota muy alta. Es intensa, competitiva, va bien al corte y es muy inteligente en la anticipación. Tiene mucho margen de mejora y unas condiciones para dar que hablar”, asegura el técnico.

Blanca Rodríguez (2007) | Minutos: 420. Goles en contra con ella en el campo: 4.

Procedente del Lugo, ha sido uno de los fichajes de este curso. “Es una lateral izquierda con mucha profundidad, buena zurda y un golpeo de desplazamiento de calidad. Por sus condiciones, tiene que seguir mejorando en lo que le pedimos”, indica Angeriz, que espera encontrar en ella una jugadora importante.

- Un bloque compacto

Cuando un equipo está a ese nivel defensivo, el mérito es de todas las líneas, algo que explica el entrenador Javi Angeriz, quien empieza su descripción por la portería.

“Están siendo muy seguras y dando mucha tranquilidad a la línea defensiva. Destacan bajo palos y en su competencia durante la semana”, destaca el técnico, que ha rotado bastante a Ana y Ainhoa.

Obviamente, también las defensas están brillando en la resta. “Su nivel está siendo muy alto en todos los aspectos del juego, con pocos errores en zonas de peligro y mucho equilibrio con su línea de medio campo. Tenemos margen de mejora en la elaboración y el juego combinativo”, apunta Angeriz, que quiere terminar de pulir los momentos con balón de la línea encargada de dar inicio al juego.

No se olvida el técnico del trabajo de las centrocampistas: “Son parte fundamental del éxito defensivo del equipo. Sin ese equilibrio con la línea de atrás y de delante, sería imposible tener estos números a estas alturas de temporada”.

Tampoco de las delanteras, a quienes dice exigir mucho en caso de apostar por una formación de corte muy ofensivo. “Son las primeras que tienen que defender y a las que más apretamos si queremos jugar con dos puntas. Es innegociable su exigencia cuando estamos sin balón y deben ser las primeras en hacer la presión en las distintas fases del juego”, argumenta el entrenador.

- Posesión y presión

Por los números puede parecer que el Victoria es un equipo de bloque bajo, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, trata de aplicar la máxima de “la mejor defensa es un buen ataque”, pues la idea de juego es valiente.

“Tenemos muy claro lo que debemos hacer. Siempre intentamos ser protagonistas con balón, hacer una presión alta y jugar en todo momento en campo contrario”, explica un Angeriz que se muestra optimista respecto a sostener en el tiempo los números defensivos. “Si seguimos con esta exigencia en el día a día y no nos creemos mejores que nadie, el equipo está capacitado para seguir en esta línea”, asegura.

- El ataque como base

Otra de las muestras de que el Victoria es un equipo ofensivo está en los goles a favor. Con 23, solo el líder As Celtas B (25) ha marcado más en lo que va de temporada. Y la distancia en este apartado también se ha acortado en las últimas semanas. Las jugadoras más destacadas son Candela Vázquez, pichichi de la Liga con siete tantos; Cascón (cinco) y Sofía Rodríguez (cuatro).

“Siempre le damos prioridad a ser protagonistas con balón, trabajar muy juntas para hacer una buena presión tras pérdida y jugar lo más lejos posible de nuestra portería. Nos hacen pocas ocasiones gracias a eso”, reflexiona Angeriz.

“Preparamos cada jornada desde dos planos diferentes. Por un lado vemos todo lo que podemos mejorar de nuestro equipo y, por otro, tenemos en cuenta al equipo contrario para dar matices al plan de partido”, agrega el coruñés.

- La ambición de campeonar

El Victoria CF pondrá punto y final a la primera vuelta este domingo (Santa Isabel, 12.00 horas) ante el equipo santiagués con el que comparte nombre, el Victoria FC. Será una primera oportunidad para asaltar el liderato del filial de As Celtas, que viene tocado tras caer la semana pasada ante el Boiro y juega en A Madroa ante el Concello de Boiro.

Antes de contestar a la pregunta de si es optimista con respecto a ganar la Liga, Angeriz reflexiona sobre lo que no puede perder el equipo tras ganar los cuatro últimos partidos: “Las jugadoras tienen que ser exigentes, competir entre ellas y respetar a los rivales en cada partido”.

Y sobre las opciones de ganar el grupo 1 y clasificarse para los playoffs de ascenso a Segunda Federación, entiende que van a estar en la lucha. “Si somos humildes y trabajamos como hasta ahora, pensando en lo más inmediato, partido a partido, seguro que pelearemos por el objetivo que compartimos los cinco equipos que estamos ahí arriba. El techo lo van a poner las jugadoras y la ambición que mostremos de aquí al final”, enfatiza.

- Amplio cuerpo técnico

El Victoria lo logrará o no, pero sí parece estar apostando fuerte por ello. Y eso no pasa solo por formar una plantilla competitiva, sino también por formar un cuerpo técnico que ayude a las jugadoras.

Para esa tarea no está solo Javi Angeriz, que cuenta a su lado con Jordi, quien hace las labores de segundo entrenador y preparador físico; David, encargado de la preparación de los porteros; y Teso, la fisioterapeuta. “No me puedo olvidar de nombrarlos, porque son claves en el trabajo del día a día. Son mi extensión en todo el trabajo que hacemos con la idea de ayudar a este grupo”, cierra el técnico.