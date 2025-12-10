El Arteixo va a por todas: Álvaro Casas y Manu Berrocal, cerca

Álvaro Casas y Manu Berrocal SD COMPOSTELA / RC DEPORTIVO

El mercado de la Tercera Federación permanece abierto durante los primeros meses de competición y el Atlético Arteixo está a punto de aprovechar esa coyuntura para ir a por todas. Para aprovechar su buen momento —seis partidos sin perder— y lanzarse a por todas. Y es que, como adelantó ayer Fica coa Bola y ha podido confirmar este diario, Álvaro Casas está muy cerca de convertirse en un fichaje para la posición de central. Pero el equipo rojiblanco apunta a no quedarse ahí en su apuesta por reforzar la zaga y está cerca de sumar la incorporación del lateral izquierdo Manu Berrocal.

La de Álvaro Casas (Santiago de Compostela, 1994) es, currículum en mano, una apuesta segura. Canterano del Celta, pasó por Alondras, Mensajero y Real Oviedo Vetusta antes de asentarse en el Compostela, donde fue capitán y durante ocho temporadas superó en seis ocasiones los 30 partidos. Cuenta, por tanto, con experiencia en Segunda B/Segunda Federación.

Por su parte, Manu Berrocal (Sada, 2005) salió de la otra gran cantera gallega, la del Deportivo, con quien disputó la División de Honor Juvenil entre 2021 y 2023. Llegó a debutar con el Fabril en un curso 2023-24 en el que tuvo muy poco protagonismo y, tras pasar la campaña pasada por el filial del Castellón (23 partidos), en este inicio ha jugado poco con el Alzira. Con ambos equipos de la Comunidad Valenciana disputó la Tercera Federación.

Ambos jugadores están a expensas de los últimos flecos y de pasar reconocimiento médico, lo que marcará si su incorporación es inmediata y ya están este sábado ante el Boiro; o si, por contra, deberán esperar a después del parón navideño.

En estos momentos, el Arteixo se encuentra en duodécima posición, con ocho puntos de margen sobre la zona de descenso y a cuatro del playoff de ascenso. La lucha por la zona noble apunta a ser encarnizada y los rojiblancos buscan cerrar estas incorporaciones para dotar de más herramientas al técnico Posi. El equipo parece ir al alza, pues tras empezar con siete puntos de 21 posibles, ha dado un paso adelante en las últimas semanas: triunfos ante Montañeros y Barco, así como empates contra equipos de la zona alta como Arosa, Somozas, Estradense y Compostela.