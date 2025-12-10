Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol | Tercera Federación

El Arteixo va a por todas: Álvaro Casas y Manu Berrocal, cerca

Las incorporaciones podrían tener incluso efecto inmediato y están pensadas para dar un salto de calidad a la zaga

Santi Mendoza
Santi Mendoza
10/12/2025 18:12
Álvaro Casas y Manu Berrocal
Álvaro Casas y Manu Berrocal
SD COMPOSTELA / RC DEPORTIVO
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

El mercado de la Tercera Federación permanece abierto durante los primeros meses de competición y el Atlético Arteixo está a punto de aprovechar esa coyuntura para ir a por todas. Para aprovechar su buen momento —seis partidos sin perder— y lanzarse a por todas. Y es que, como adelantó ayer Fica coa Bola y ha podido confirmar este diario, Álvaro Casas está muy cerca de convertirse en un fichaje para la posición de central. Pero el equipo rojiblanco apunta a no quedarse ahí en su apuesta por reforzar la zaga y está cerca de sumar la incorporación del lateral izquierdo Manu Berrocal.

El centrocampista Carletto marca a un jugador del Alondras

Distinta suerte para Silva y Arteixo

Más información

La de Álvaro Casas (Santiago de Compostela, 1994) es, currículum en mano, una apuesta segura. Canterano del Celta, pasó por Alondras, Mensajero y Real Oviedo Vetusta antes de asentarse en el Compostela, donde fue capitán y durante ocho temporadas superó en seis ocasiones los 30 partidos. Cuenta, por tanto, con experiencia en Segunda B/Segunda Federación.

Por su parte, Manu Berrocal (Sada, 2005) salió de la otra gran cantera gallega, la del Deportivo, con quien disputó la División de Honor Juvenil entre 2021 y 2023. Llegó a debutar con el Fabril en un curso 2023-24 en el que tuvo muy poco protagonismo y, tras pasar la campaña pasada por el filial del Castellón (23 partidos), en este inicio ha jugado poco con el Alzira. Con ambos equipos de la Comunidad Valenciana disputó la Tercera Federación.

Ambos jugadores están a expensas de los últimos flecos y de pasar reconocimiento médico, lo que marcará si su incorporación es inmediata y ya están este sábado ante el Boiro; o si, por contra, deberán esperar a después del parón navideño.

En estos momentos, el Arteixo se encuentra en duodécima posición, con ocho puntos de margen sobre la zona de descenso y a cuatro del playoff de ascenso. La lucha por la zona noble apunta a ser encarnizada y los rojiblancos buscan cerrar estas incorporaciones para dotar de más herramientas al técnico Posi. El equipo parece ir al alza, pues tras empezar con siete puntos de 21 posibles, ha dado un paso adelante en las últimas semanas: triunfos ante Montañeros y Barco, así como empates contra equipos de la zona alta como Arosa, Somozas, Estradense y Compostela.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Barbero, en el FC Arouca

Barbero se dejó los goles en Riazor: del ascenso con el Dépor a un inicio gris en Portugal
Esther Durán
Vista del estadio a la hora de comprar las entradas

El Deportivo actualiza su sistema de venta de entradas con una nueva vista 180° del estadio
Esther Durán
Mario Soriano, en el Deportivo-Cultural de Riazor

Mario Soriano: "Tarde o temprano iba a llegar la derrota, hay que asumirlo con tranquilidad"
Israel Zautúa
Iago Tomé en el cajón más alto del podio

El coruñés Iago Tomé se proclama campeón de España cadete
Sergio Baltar