Diego Janeiro: “En los penaltis estaba bastante confiado, se nos dan bien”

Diego López Janeiro, portero del Galicia Gaiteira

Durante el pasado fin de semana tuvo lugar la eliminatoria previa de la Copa de A Coruña. Y ahí brilló un equipo por encima del resto, un Galicia Gaiteira que, pese a llevar solo ocho puntos en el grupo 1 de Tercera Futgal, fue quien de eliminar al líder indiscutible de su Liga, un Maravillas que contaba sus once partidos por victorias. El trabajo colectivo fue excelente, pero la clasificación no se entiende sin la figura del portero Diego López Janeiro (A Coruña, 2002), que brilló en la tanda de penaltis deteniendo dos lanzamientos. Ahora su equipo se medirá al San Tirso, campeón hace dos ediciones, en el inicio de un año 2026 en el que el club celebrará su centenario.

¿Desde qué edad lleva en el Gaiteira?

Desde que empecé a jugar con los infantiles de segundo año, que ahí me convencieron de jugar al fútbol compañeros de Franciscanos. En Juveniles me fui al Liceo de Monelos, pero después ya volví, así que llevo nueve temporadas.

¿Cómo fue la eliminatoria ante el Maravillas?

En Liga estamos en mala dinámica, así que íbamos a ver qué pasaba, pero con todo. Con el Maravillas siempre hay ganas porque nos conocemos bastante y tenemos un pique sano. Empezamos bien: muy serios en defensa y sacando bien el balón, jugando mejor que en todo este inicio. Ellos tuvieron más posesión, mientras que nosotros buscábamos presionar arriba y ser verticales. Así hasta que llegó nuestro gol en una gran jugada de Xoel, pero después nos apretaron, quedamos con uno menos y terminaron marcando. Lo bueno es que aguantamos hasta los penaltis y nos llevamos la alegría ahí.

Ese 4-1 muestra que dominaron claramente la tanda y que fue el hombre clave.

Yo estaba bastante confiado, la verdad. En los ratos que quedan después de entrenar, solemos tirar muchos y otra cosa no, pero eso lo hacemos muy bien. Mis compañeros me dieron instrucciones antes de la tanda, que luego haces un poco lo que intuyes (risas), y paré dos.

¿Es lo que mejor se le da?

No sé… Un amigo me define como un portero de reflejos. Diría que tengo eso y poco más, por algo estoy en Tercera Regional (risas). No soy muy alto ni un portero ‘de libro’, pero sí que tengo esa intuición que puede ayudar en los penaltis. Se puede decir que tengo bastante buen historial ahí.

Se han ganado enfrentarse al San Tirso a principios de enero.

Sí… Vamos a ver qué pasa. Están tres divisiones por encima; el año pasado jugaron contra el Espanyol… Obviamente, trataremos de competir y ponérselo difícil, pero somos conscientes de nuestras limitaciones.

La temporada pasada, con un noveno puesto, fue de las mejores del club en los últimos años. Sin embargo, en esta no les va tan bien. ¿Qué está faltando?

El año pasado hubo muchos cambios: empezamos con un entrenador, cambiamos a mitad de temporada, pero la segunda vuelta fue muy buena y acabamos bien. Este año veníamos con la mentalidad de mirar arriba, y quizá eso jugó en contra; o también puede ser que la Liga haya subido de nivel. Pero bueno, por ejemplo al Maravillas le habíamos ganado y nos lo dieron por perdido por una alineación indebida. Esperemos que este partido sirva de impulso y nos lo creamos, porque más o menos tenemos el nivel de la temporada pasada.

¿Qué jugador de su Liga no puede faltar en esta sección?

Voy a decir Sobrino, del Maravillas y con pasado en el Gaiteira. Viene de una lesión grave —rotura de cruzado—, pero es muy bueno con el balón, distribuye bien, tiene pegada… De hecho, nos metió un golazo de falta en el partido de Liga. Creo que si las lesiones le hubiesen respetado, podría estar más arriba.