O Noso Fútbol | Primera Futgal

Triunfo del Marte con dedicatoria para su compañero Manu González

El equipo de Monte Alto venció al Ural en una jornada tras la que el Carral sigue líder destacado

Santi Mendoza
Santi Mendoza
08/12/2025 00:53
Acción del Ural-Marte
Acción del Ural-Marte
CARLOTA BLANCO
La decimocuarta jornada del grupo 1 de Primera Futgal dejo el triunfo del Marte ante el Ural Español (0-2). Un resultado que, más allá de alejar a los de Monte Alto de la zona de descenso, sirvió para que el equipo mostrara su apoyo a Manu González, que trata de recuperarse del accidente que sufrió la pasada semana. 

Marcos del Río y Gabriel Núñez hicieron los goles del Marte, que ahora tiene cuatro puntos de margen sobre la zona roja, por dos del Ural

El Marte publicó una storie para dedicar el triunfo a su compañero
El Marte publicó una storie para dedicar el triunfo a su compañero
CD MARTE

En otro derbi coruñés de este domingo, el Orillamar venció al Imperátor (3-1). Los de Dani Casal se mantienen a dos puntos del playoff tras los goles de Pablo Sánchez, Sergio Busto y Edu García. Por el cuadro de la Sagrada Familia, penúltimo clasificado, marcó Xoel de penalti. 

Sigue en lo más alto el Carral, que goleó al Cedeira en su feudo (0-3). Los tantos fueron obra de Adri Roel, Guille Ríos y Jacobo González. La ventaja con respecto al segundo clasificado sigue siendo de cinco puntos. 

Suma y sigue el Galicia Mugardos, que acumula ya cinco triunfos consecutivos tras el logrado ante el Relámpago (2-1). Iago Seijo fue el hombre del encuentro al marcar los dos tantos de su equipo. 

Lanzamiento de penalti durante el Imperátor 3-0 As Pontes de la pasada jornada

La caída a los infiernos de As Pontes

Mal partido del Oza Juvenil, que cayó goleado ante el Eume (1-5) y pierde comba con la zona noble de la tabla. Lo único positivo para el equipo de Monelos fue un nuevo gol de Samu Rumbo, que se consolida en el pichichi con catorce tantos. 

Tampoco fue el día del Torre, que cedió en casa ante el Perlío (1-3) y lleva tres derrotas de forma consecutiva. Por su parte, el Olímpico empató sin goles en casa ante el Meirás (0-0). En los duelos de viernes y sábado, el Meicende se impuso al Cambre (3-0) y el Sporting Coruñés salió vencedor en As Pontes (1-3).

