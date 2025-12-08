Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Fútbol | Tercera Federación Femenina

Nuevo triunfo de un Victoria que ya pisa los talones al filial de As Celtas

El equipo dirigido por Javi Angeriz se sitúa segundo tras golear al Domaio, a tan solo un punto del cuadro vigués

Santi Mendoza
Santi Mendoza
08/12/2025 00:54
Acción del partido disputado en Leyma
Candela, autora del segundo gol en el partido disputado en la Leyma
CARLOTA BLANCO
El Victoria CF derrotó al Domaio (4-0), penúltimo clasificado, y sigue dando pasos adelante en la clasificación del grupo 1 de Tercera Federación Femenina. El triunfo aúpa a las de Javi Angeriz a la segunda posición, a tan solo un punto del filial de As Celtas, que sufrió su segunda derrota de la temporada en su visita al Lóstrego. 

Lau, durante un partido con el Victoria CF

Lau (Victoria): “Ahora soy yo la que les lleva diez años”

Más información

En un partido de claro dominio del Victoria ante un Domaio que esperó en bloque bajo, el primer gol llegó antes del cuarto de hora por medio de Nuria. Y antes del descanso, el segundo y el tercero, obra de Candela y Sofía, respectivamente. 

La distancia pudo ser mayor tras una segunda parte que siguió en el mismo guion, pero en la que el único gol fue de Lucía, que entró desde el banquillo.

