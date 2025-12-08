Nuevo triunfo de un Victoria que ya pisa los talones al filial de As Celtas

Candela, autora del segundo gol en el partido disputado en la Leyma CARLOTA BLANCO

El Victoria CF derrotó al Domaio (4-0), penúltimo clasificado, y sigue dando pasos adelante en la clasificación del grupo 1 de Tercera Federación Femenina. El triunfo aúpa a las de Javi Angeriz a la segunda posición, a tan solo un punto del filial de As Celtas, que sufrió su segunda derrota de la temporada en su visita al Lóstrego.

En un partido de claro dominio del Victoria ante un Domaio que esperó en bloque bajo, el primer gol llegó antes del cuarto de hora por medio de Nuria. Y antes del descanso, el segundo y el tercero, obra de Candela y Sofía, respectivamente.

La distancia pudo ser mayor tras una segunda parte que siguió en el mismo guion, pero en la que el único gol fue de Lucía, que entró desde el banquillo.