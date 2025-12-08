Mi cuenta

O Noso Fútbol | Preferente Futgal

El Órdenes mantiene la segunda posición tras ganar en el añadido

Triunfos de Betanzos, Sofán, Victoria y Paiosaco en un mal día del San Tirso

Santi Mendoza
Santi Mendoza
08/12/2025 00:52
Imagen del Victoria-Ribeira, otro de los partidos de la jornada
Imagen del Victoria-Ribeira, otro de los partidos de la jornada
CARLOTA BLANCO
Paso atrás del San Tirso, que cae a la cuarta posición, mientras el Órdenes sigue la estela de un imparable Negreira. 

O Val 0-1 Órdenes: El partido se encaminaba hacia su final en Sinde A con el empate sin goles en el marcador, momento en el que apareció Enjamio para dar el triunfo a un Órdenes que sigue segundo. Solo tiene por delante, a cuatro puntos, a un Negreira que lleva nueve triunfos consecutivos. 

Enjamio, atacante del Órdenes, protege el balón ante Miguel Mandayo, del Victoria

Enjamio (Órdenes): “En un choque me fui al suelo sin que el otro se enterara y Pery me dijo: ‘Bienvenido a Preferente’”

San Tirso 1-3 Miño: Deberá hacer borrón y cuenta nueva un San Tirso que no tuvo estuvo bien ante el Miño. Manu Prieto igualó el tanto de Andrés Muiños, pero en dos jugadas de mano a mano Carpente y Rubén Lozano dieron un merecido triunfo al equipo visitante. Los de Abegondo tienen aún cuatro puntos de margen con el sexto. 

Cultural Maniños 0-2 Betanzos: El Betanzos volvió a la senda de la victoria tras el tropiezo de la semana pasada. Lo hizo con un trabajado partido en O Pote que decidieron André, tras una jugada colectiva, y Raúl, de cabeza. 

Dumbría 0-2 Sofán: Segundo triunfo consecutivo del Sofán, que empezó a cinmentar su victoria en O Conco gracias a un centrochut de Javichu que se coló. Iraitz sentenció con un lanzamiento desde más de 50 metros. El equipo dirigido por Pablo Torreira es sexto con los mismos puntos que el Betanzos. 

Victoria 3-2 Cidade de Ribeira: El Victoria se sigue haciendo fuerte en A Grela y se mantiene a tres puntos del playoff de ascenso. Miguel Mandayo, en el minuto 86, decidió un duelo con muchas alternativas. 

Paiosaco 2-1 Sigüeiro: Triunfo tan sufrido como importante del Paiosaco ante el colista. Dani Carnota puso el decisivo 2-1 en la segunda mitad y el equipo aguantó en unos últimos minutos de agobio.

