Dani Carnota (Paiosaco): “Tenemos trabajo por delante, pero todo lo que sea sumar…”

Tras el palo que supuso la contundente derrota en Ribeira, el Paiosaco debía reaccionar y lo hizo ante el Sigüeiro (2-1). Un triunfo en el que destacó Dani Carnota (A Coruña, 2001) al marcar el segundo gol y ser clave para que su equipo pase a la duodécima posición, con tres puntos de margen sobre la zona de descenso.

“La valoración es positiva. Está claro que tenemos trabajo por delante y aspectos a mejorar, pero todo lo que sea sumar tres puntos merece una lectura positiva”, valora Carnota sobre el triunfo en A Porta Santa ante el filial del Compos.

El atacante se muestra satisfecho con su gol, pero también es autocrítico con su temporada (lleva tres tantos en 982 minutos): “Sentí alegría y liberación; poner al equipo por delante ya en la segunda parte nos dejaba las cosas algo de cara. En lo individual, considero que estoy lejos del rendimiento que puedo dar, pero trabajo mucho para poder llegar ahí y está claro que los goles y las victorias te van dando la confianza necesaria”.

“Todas las semanas es súper importante ganar; no era más esta por venir de lo que veníamos ni vamos a relajarnos la que viene por haber ganado esta. En Ribeira (6-0) fue un partido para olvidar, donde absolutamente todo salió mal y al que no hay que darle más vueltas”, agrega.

Desde el cambio de entrenador —Iván Sánchez por Christian Gómez— el equipo ha sumado seis de nueve puntos posibles. Unos números positivos que achaca a cambios psicológicos y futbolísticos. “El tema mental influye, porque el día del Órdenes solo llevábamos tres entrenamientos con él. Pero también ha insistido desde el primer día en unas ideas para tener una base sobre la que quiere trabajar”, detalla Carnota.

El ariete coruñés señala los aspectos en los que está incidiendo Iván: “A nivel táctico, en donde debe colocarse el equipo con y sin balón, los movimientos de presión y la colocación del equipo cuando espera junto”.

Y para seguir escalando en la clasificación, tiene clara la receta. “Trabajar, trabajar y trabajar sin parar; permanecer como un equipo, apretar los dientes y seguir interiorizando las ideas de Iván”, enfatiza el delantero.