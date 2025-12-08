Balsa (Montañeros): “Ante el Compostela debemos tener la creencia de que podemos hacerlo”

José Balsa, centrocampista del Montañeros, durante el derbi ante el Silva CEDIDA

Triunfo por 1-0 ante el Somozas y victoria por 0-1 en el campo del Estradense. Las dos últimas alegrías del Montañeros llevan el sello de José Balsa (Santiago de Compostela, 2005), un centrocampista que a base de goles decisivos —han pasado de la décima a la sexta plaza— y actuaciones solventes va tomando poco a poco el pulso al equipo. Con pasado en el Compostela, repasa cómo está yendo la temporada en el inicio de una semana que terminará con un enfrentamiento a su exequipo.

El golazo de Balsa da alas al Montañeros contra el Estradense (0-1) Más información

“Fue muy complicado ante uno de los rivales llamados a estar en la parte de arriba. En el primer cuarto de hora no estuvimos bien, pero a partir de unos reajustes tácticos conseguimos meternos en el partido y comenzar a sentirnos nosotros mismos. Pasamos a dominar el encuentro y así fue como nos encontramos con el gol. Después, en la segunda mitad, no sucedió demasiado en las áreas y supimos ser sólidos atrás, además de mantener el nivel de concentración alto que requería la situación”, valora Balsa sobre el triunfo en A Estrada.

El centrocampista de 20 años destaca el paso adelante del equipo a la hora de cerrar los partidos y cuenta cómo se sintió al ver entrar su volea desde 30 metros. “Fue una mezcla entre alegría y sorpresa, ya que no me esperaba que el balón entrase por ahí. Tuve suerte y estoy muy contento por poder ayudar al equipo en esa faceta”, apunta.

Más allá de la humildad para reconocer un punto de fortuna en su tanto, sabe que el gol de la jornada anterior le ayudó: “Cuando vienes de marcar tu confianza sube y a la primera que tengas vas a creer que puedes meterla. No lo pensé dos veces y así fue”.

Cambio de rol

Durante las diez primeras jornadas, Balsa disfrutó solo de dos titularidades y 143 minutos, cifra que ha igualado partiendo de inicio en las dos últimas y jugando 140 minutos. Parece haber convencido a Jairo Arias. “Lo más importante es la actitud trabajadora y competitiva, así como la capacidad llegadora que estoy descubriendo en mí. Además, cada vez me estoy sintiendo más cómodo en el esquema y eso se nota a la hora de tomar decisiones o realizar las movilidades que tocan tanto con balón como sin él”, analiza el santiagués.

Los primeros meses fueron, como es lógico, de adaptación. “Es una nueva manera de trabajar en el día a día y sobre todo hay que entender los conceptos a nivel táctico. Eso fue lo que más costó, ya que a nivel grupal, con los compañeros y cuerpo técnico, fue muy fácil. Me acogieron como uno más desde el primer instante”, celebra Balsa.

El mediocentro desgrana los aspectos tácticos que siente estar mejorando con Jairo como entrenador: “Se aprende a salir de la presión rival dependiendo del esquema del contrincante, a cómo presionar nosotros, a encontrar el hombre libre y saber identificarse como tal… Y en el día a día creces mucho, porque exige disciplina, compromiso y un ritmo y nivel de entrenamiento muy alto”.

En lo que respecta al objetivo, saben cuál es, pero no se cierran a ir a por más. “Por presupuesto es la permanencia, pero el míster nos deja siempre claro que hay que ser ambiciosos, creer que podemos llegar lejos y crecer como grupo e individualmente. Intentaremos llegar lo más arriba posible y si podemos llegar al playoff, pues bienvenido sea”, contesta al ser cuestionado por esa posibilidad.

Un partido especial

Balsa llegó al Compostela en 2022 procedente del Xuventude Oroso. Y entre juvenil, debut con el primer equipo y su paso por el filial (Sigüeiro), estuvo tres temporadas en sus filas. Por ello, el duelo del sábado (Elviña, 16.00 horas) será especial para él. “Le cogí cariño al club y enfrentarse a excompañeros y amigos es una motivación extra. Además, son los líderes y van invictos, lo que es un aliciente más para afrontar el encuentro con una ilusión extra”, enfatiza.

¿Qué cree que deben hacer bien si quieren ser el primer equipo en ganar a los de Secho? “Ser nosotros mismos, tener personalidad con el balón, ganas de ganar y la creencia de que podemos hacerlo. Y nos tendremos que esforzar mucho a nivel defensivo, ya que poseen muy buenos jugadores que nos exigirán rendir al máximo”, da como claves.