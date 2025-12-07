Distinta suerte para Silva y Arteixo

El centrocampista Carletto marca a un jugador del Alondras GERMÁN BARREIROS

Más allá del meritorio triunfo del Montañeros en el campo del Estradense, la decimotercera jornada del grupo 1 de Tercera Federación dejó suerte desigual para Silva y Arteixo.

El golazo de Balsa da alas al Montañeros contra el Estradense (0-1) Más información

Silva 0-3 Alondras: Dura derrota del Silva, que se vio superado por el Alondras y da un paso atrás en su intento por salir de los puestos de descenso. Los de A Grela continúan últimos, a seis puntos de una salvación que marca el Barco.

La primera parte del Silva fue buena, pero la diferencia estuvo en el acierto en las áreas. El cuadro local tuvo un mano a mano que no logró transformar Parafita y varias acciones a balón parado, pero encajó justo antes del descanso a través de un centro que remató Martín Rafael.

Como sucede a veces con este tipo de tantos, tuvo un gran peso psicológico y el Silva no pudo dar la vuelta al encuentro. Lo intentó por medio de un planteamiento más ofensivo y tuvo una buena opción en las botas de Rodri Alonso, que no logró marcar ante Brais. Sí estuvo acertado el cuadro visitante, que amplió distancias por medio de Aspas tras un mal despeje y sentenció con el mismo protagonista de falta directa.

Barco 0-3 Atlético Arteixo: Convincente triunfo del Arteixo, que pone tierra de por medio con respecto a la zona de descenso tras golear al Barco. Los de Posi tienen ahora ocho puntos de margen con respecto a la zona roja y se quedan a cuatro del playoff.

Melo abrió la lata con su tercer gol de penalti de la temporada tras un claro derribo a Otero. Los rojiblancos siguieron mandando y en el tramo final sentenciaron con un disparo ajustado de Jota y otro penalti que transformó Rojo.