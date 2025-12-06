Silva y Arteixo buscan mantener su buen momento

El Silva celebra su gol ante el Gran Peña en A Grela Javier Alborés

En la última jornada antes del parón, el Silva consiguió su segunda victoria de la temporada, la primera con Diego Armando García a los mandos de la nave.

Este domingo vuelven a la Catedral para recibir a uno de los ‘cocos’ de la Tercera gallega como es el Alondras, que no está en su mejor momento a nivel de clasificación, pero que cuenta con una plantilla de primerísimo nivel. Diego Armando recupera al capitán Brais Lema, que se podrá volver a vestir de corto tras cumplir sanción, pero continúa teniendo las bajas por lesión de Álex Ares y Nico Mosquera. Quien sí estará convocado será el último fichaje del club, Ángel Amado, central que ya ha trabajado toda esta semana con su nuevo equipo.

“Vamos a tratar de darle continuidad a lo que venimos haciendo las últimas jornadas y plasmar desde el primer minuto las buenas sensaciones que tenemos en el día a día”, analiza el entrenador del Silva antes del encuentro. El Alondras recuperó la senda de la victoria contra el Céltiga, superando así una racha de ocho jornadas seguidas sin conocer el triunfo en liga.

Barco - Atlético Arteixo

Tras conseguir un meritorio empate contra el Compostela en la última jornada, el Atlético Arteixo quiere continuar con su racha de buenos resultados y sumar su sexta fecha sin conocer la derrota de manera consecutiva.

Para ello deberá sumar en el feudo de un Barco recién ascendido, pero que también acumula cinco partidos sin perder. “Será clave controlar su juego directo y su velocidad arriba. Si controlamos el juego y tenemos pausa para encontrar los espacios que queremos tendremos mucho ganado”, analiza Posi, técnico del Arteixo, que no podrá contar para el partido ni con Iván ni con García. Por su parte, el Barco dirigido por Lino Estévez tiene las bajas de Óscar Martín y Álex Vázquez.