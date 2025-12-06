Mi cuenta

O Noso Fútbol | Tercera

El golazo de Balsa da alas al Montañeros contra el Estradense (0-1)

El equipo coruñés se impuso en uno de los campos más difíciles de toda la competición 

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
06/12/2025 18:11
Una acción defensiva de Iago López durante el encuentro
Una acción defensiva de Iago López durante el encuentro
Jesús Figueroa/CD Estradense
Complicada salida la que tenía este fin de semana el Montañeros. El equipo de Jairo Arias visitó el Novo Municipal de A Estrada, donde esperaba un Estradense siempre peligroso, aunque en dinámica negativa. Un gol de José Balsa rondado el minuto 25 puso por delante al Monta, que con un ejercicio de resistencia en la segunda parte se hizo con su segunda victoria consecutiva por 0-1.

Adri Ogando, extremo del Montañeros, durante el choque de la pasada jornada ante el Somozas

El Montañeros desvela el precio de los abonos y regresa a la competición ante el Estradense

Más información

El Montañeros no salió bien al campo. El equipo no estaba ajustando bien la presión en bloque alto, pero después de que Jairo tocara un par de teclas, los coruñeses crecieron en el encuentro. “tras el reajuste creo que estuvimos fantásticos. Hicimos que no saliese ninguna, obligando a un equipo súper combinativo a jugar directo, ganamos primeras, nos quedábamos segundas...”, explica el técnico del Monta.

Tanto fue así que en el minuto 24 los visitantes mandaron un balón al espacio y, tras una peinada, le cayó a Balsa, que no se lo pensó dos veces y disparó de volea a 30 metros de la portería para marcar uno de los goles de la jornada. El ex del Compostela anotó así por segunda jornada consecutiva, después de haber dado el triunfo a su equipo hace una semana contra el Somozas en Visma.

A partir de ahí, el planteamiento del Montañeros pasó a ser más conservador, buscando más balones en largo sobre Pape y tratando de frenar las acometidas del Estradense. El equipo coruñés supo hacerlo a la perfección y apenas concedió acercamientos con peligro en la segunda mitad, aunque tampoco los tuvo a favor para hacer el segundo tanto que les diera mayor tranquilidad. “Creo que la victoria es justa porque tuvimos poco, pero tuvimos algo más de lo que han tenido ellos y supimos leer muy bien el momento con y sin balón. Un gran partido que nos permite llegar a los 20 puntos, pero esto es muy largo”, sentenció Jairo Arias.

Este triunfo permite al Montañeros sumar 20 puntos en su casillero después de las trece primeras jornadas de liga. Una cifra que les sitúa en la zona noble de la tabla clasificatoria.

