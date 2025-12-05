Mi cuenta

O Noso Fútbol | Primera Futgal

La caída a los infiernos de As Pontes

Uno de los clásicos del fútbol gallego, con pasado en Segunda B, recibe al Sporting Coruñés con el objetivo de salir de la última posición en Primera Autonómica

Santi Mendoza
Santi Mendoza
05/12/2025 16:11
Lanzamiento de penalti durante el Imperátor 3-0 As Pontes de la pasada jornada
Lanzamiento de penalti durante el Imperátor 3-0 As Pontes de la pasada jornada
GERMÁN BARREIROS
Del punto más alto alcanzado por el Club Deportivo As Pontes al más bajo hay una diferencia sideral. El equipo que logró en la temporada 1991-92 la clasificación para la fase de ascenso a Segunda División tiene como reto más inmediato un partido ante el Sporting Coruñés (sábado, O Poboado, 18.00 horas) en el que la meta es salir de la última posición del grupo 1 de Primera Futgal. Un descenso a los infiernos de una entidad que parecía tener su suelo entre Tercera y Preferente, pero que ahora vaga en una categoría regional que no pisaba desde 1981. Las causas son muchas y la dura conclusión solo una: el final puede estar cerca.

Una jugada del Imperátor 3-0 As Pontes

El Carral mete la directa para ampliar su ventaja en el liderato

Más información

La década de los 80 fue de crecimiento para el equipo de la comarca del Eume, que en su tercer curso en Preferente logró el ascenso a Tercera División. Tras ello disputó durante tres temporadas la que por aquel entonces era la cuarta categoría nacional y, tras quedarse a las puertas en 1985, celebró el ascenso a Segunda B un año después. Fueron los años dorados de un club que por aquel entonces se llamaba Endesa As Pontes y que acudía al mercado con la carta de ofrecer trabajo en la central térmica del Ayuntamiento a sus jugadores. Algunos, como Nando, están en la memoria del fútbol gallego tras firmar una excepcional temporada 1991/92 en la que disputaron el playoff de ascenso a la categoría de plata del fútbol español.

No pudo ser y la temporada siguiente una mala temporada acabó en descenso, pero el equipo nunca perdió su vena competitiva. Hubo una nueva etapa en Segunda B y 25 campañas consecutivas entre Tercera División y Preferente, categorías que parecen el suelo para un club que cuenta con un estadio con capacidad para 2.500 espectadores. Pero la caída se aceleró desde justo antes de la pandemia. Hasta ocho entrenadores en el plazo de cinco años fueron incapaces de parar la deriva de una institución que, según el entorno próximo al club, vivió una planificación marcada por la improvisación.

Imagen del Imperátor - Sporting Coruñés, equipos del grupo 1 de Primera Futgal que han cambiado de entrenador

Un entrenador fuera cada dos jornadas: la locura de la Primera Futgal coruñesa

Más información

En categorías modestas, la estabilidad institucional es clave y la situación económica no ayuda. Varias fuentes próximas a la entidad afirman que ha habido problemas de retraso con los pagos y que incluso los entrenadores de la base se plantaron hace unos meses con el objetivo de buscar algún tipo de reacción. Y la hubo, pero quedó sensación de ambiente viciado, pues el capital externo que trató de ayudar no forma ya parte del club.

Tampoco ayuda el deterioro reputacional de la entidad; un ‘boca a boca’ que complica formar una plantilla competitiva. La sensación de los que han pasado por As Pontes es que los futbolistas declinan ofertas por la inestabilidad del proyecto.

El apoyo social está bajo mínimos, con una media de 100 espectadores en un campo que es, de largo, el de mayor aforo de la Liga. Un cóctel que no ayuda a un equipo formado por muchos jugadores del pueblo que tratan de salvar cuando menos los muebles.

A la espera de ver qué pasa esta tarde ante el recién ascendido Sporting Coruñés, el equipo ocupa la última posición con siete puntos, a cinco de la salvación —solo le ha podido ganar al Marte— y necesita reaccionar ya para lograr, como el curso pasado, una apurada permanencia. Se antoja clave para atisbar algo de futuro a un club de 65 años de historia. De lo contrario, quizá toque volver a empezar dos categorías más abajo, en Tercera Futgal.

