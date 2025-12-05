El Montañeros desvela el precio de los abonos y regresa a la competición ante el Estradense

Adri Ogando, extremo del Montañeros, durante el choque de la pasada jornada ante el Somozas PATRICIA G. FRAGA

El Montañeros, octavo en el grupo 1 de Tercera Federación, regresa esta mañana a la competición contra el Estradense (sábado, Novo Municipal, 12.00 horas). Mientras tanto, sigue preparando su regreso a Elviña, que será efectivo a partir del próximo fin de semana ante el Compostela, y ha dado un paso más con el lanzamiento de la campaña de abonos.

Al pasar a jugar en Elviña, campo que es titularidad de la Xunta y que no está sujeto a la ordenanza municipal que imposibilita cobrar por la entrada, el Montañeros tiene la posibilidad ahora de gestionar la entrada al recinto. “Volvemos a casa y lo hacemos con nuestra nueva campaña de abonados ya en marcha. Y qué mejor momento para estrenarla que el próximo sábado 13 a las 16.00 horas, cuando el Compostela visitará Elviña para medirse a nuestro primer equipo”, anuncia el conjunto coruñés.

El precio de los abonos para lo que queda de curso será de 50 euros (la próxima completa se irá a los 80) e incluye: todos los partidos del primer equipo y los encuentros del Juvenil A, que también jugará en Elviña desde el mes de enero.

Los menores de 16 años (aunque no sean del club) tendrán acceso gratuito y los abonados tendrán descuentos para acompañar a los equipos de la base y en las compras a empresas que colaboran con el club.

Ausencias

Pero la actualidad manda y lo más inmediato para el Monta es su choque ante el Estradense, quinto clasificado. Para afrontar la difícil tarea de vencer en un campo en el que nadie ha ganado aún este curso, Jairo Arias cuenta con las bajas del lateral izquierdo Óscar y del atacante Sito por lesión, así como del central Mauro por temas laborales. En el Estradense se caen Ángel, Iván y Eros por lesión; y Brais Vidal y Marcos Míguez, que se encuentran sancionados.

Alineaciones probables Estradense: Isra - Bellido, Landeira, Carabán, Óscar - Gerard, Mella - Padín, Rulo, Delgado - Pedrosa



Montañeros: Marcos - Achore, Longueira, Iago López, Barbolla - Nano, Dani Fernández, Unai - Otero, Juan de Dora, Ogando



El Juvenil, ante el Arosa

Será también un sábado de actividad para el Juvenil A, que recibe al Arosa (A Grela, 16.00 horas) con el objetivo de alejarse de la zona peligrosa de la clasificación. En estos momentos, su margen con respecto al descenso es de tres puntos.

El técnico Borja Guerreiro cuenta con tres bajas: Javi, que rompió el ligamento cruzado; Pablo, con un esguince de rodilla, y un David aquejado de problemas musculares.