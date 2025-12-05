Mi cuenta

O Noso Fútbol | Tercera Federación

Ángel Amado, refuerzo para la zaga del Silva

El equipo coruñés anuncia la contratación de un central de 24 años que el pasado curso jugó en Preferente con el Portonovo

Santi Mendoza
Santi Mendoza
05/12/2025 17:09
Ángel Amado, durante un partido con el Portonovo
Ángel Amado, durante un partido con el Portonovo
CEDIDA
El Silva ha anunciado el fichaje del central Ángel Amado (Portonovo, 2001). Es su segunda incorporación de la semana tras la de Iago Pérez y ya está disponible tras ser inscrito en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y ejercitarse durante toda la semana bajo las órdenes de Diego Armando García.

Rodri Parafita se hace con el balón en el duelo ante el Gran Peña

Rodri Parafita (Silva): “Al principio no nos marcamos un nivel de exigencia adecuado”

Más información

Canterano del Arosa SC, el jugador de Portonovo llegó a disputar diez partidos en Liga Nacional Juvenil. Tras ello, dio sus primeros pasos como sénior en el Umia, de Preferente. 

En la campaña 2021-22 no estaba teniendo mucho protagonismo en su nuevo equipo, el Xuventú Sanxenxo, y dio un paso atrás para jugar la Primera Futgal con el Amanecer, donde superó la barrera de los 1.000 minutos. 

Su temporada de consolidación fue la siguiente, con 28 partidos (todos ellos como titular) con un San Martín Vilaxoan que acabó tercero en Primera. 

No lograría el ascenso a Preferente, pero sí le valió para que el Portonovo, de dicha categoría, se fijara en él a mediados del pasado curso. Con el equipo de su localidad natal disputó siete partidos y ahora le llega la oportunidad de jugar la Tercera Federación con el Silva, que recibe mañana al Alondras (A Grela, 12.30 horas).

