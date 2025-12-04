El Silva anuncia el fichaje de Iago Pérez

Iago Pérez, durante un partido de la pasada temporada con el Artexo

El Silva anunció a última hora de la tarde de ayer el fichaje de Iago Pérez (A Coruña, 2002), delantero que la pasada temporada jugó en el Arteixo y que se incorporará a finales de este mes con visos a ayudar al equipo a partir de enero.

Se trata de un ariete alto y corpulento, que tiene un buen juego de espaldas y destaca en el remate de cabeza. En la actualidad se encuentra en Estados Unidos, donde milita desde agosto en la University of Hawaii. Esta es su segunda experiencia en el país norteamericano, ya que antes jugó en Southern New Hampshire.

Tras actuar durante su etapa formativa en equipos como Victoria, Montañeros, Marino de Mera o Calasanz, Iago Pérez vivió su primera temporada como sénior en el propio Victoria. Hizo tres goles, destacando especialmente el que marcó ante el Hernani (1-0) en un duelo de previa de Copa del Rey tras el que las ‘cebras’ se enfrentaron al Villarreal.

Iago arrancó el siguiente curso con el conjunto coruñés, pero luego vivió su primera etapa en Estados Unidos, antes de jugar el curso pasado en el Atlético Arteixo. Bajo las órdenes de Juan Riveiro, el punta disputó quince partidos (ocho de ellos como titular) y aportó dos goles.