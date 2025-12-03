Un Betanzos sin prisa, pero sin pausa

Raúl Pita muestra intensidad en la presión tras pérdida, una de las señas de identidad del Betanzos JAVIER ALBORÉS

La Preferente se acerca al final de la primera vuelta y el Betanzos, uno de los equipos que partían como favoritos en el grupo 1 al venir de Tercera Federación, marcha en quinta posición. El ascenso directo está a once puntos, pero ocupa plaza de playoff tras reaccionar bien ante un dubitativo inicio con solo dos triunfos en ocho partidos. El entrenador —Claudio Corbillón— y cuatro jugadores dan su punto de vista y se muestran esperanzados con mantener la dinámica competitiva que han adquirido en las últimas semanas.

El equipo comenzó con dos derrotas ante Sofán y Órdenes, para después vencer en casa a Cidade de Ribeira y Dubra y empatar en el feudo del Sigüeiro. Entre la sexta y la octava jornada, una derrota en O Monte frente al San Tirso y dos igualadas sin goles contra Pol y Paiosaco encendieron las alarmas, pero el equipo se recompuso y encadenó cuatro triunfos de forma consecutiva. Victoria, O Val, Dumbría y Burela fueron víctimas de un Betanzos que acumuló seis encuentros sin encajar antes de caer el pasado domingo contra el Puebla.

De los 21 puntos que lleva el Betanzos, trece los ha logrado en casa —con un partido más— y ocho a domicilio. Más dice la estadística de los goles a favor (quince) y en contra (nueve). Y es que el equipo del Mandeo es el octavo que menos convierte de la Liga y el segundo que menos encaja, solo mejorado por un Lalín que ha recibido ocho tantos.

Claudio Corbillón ofrece un balance general de los tres primeros meses de competición. “Fuimos dando pasos adelante en todas las fases del juego, sobre todo a nivel defensivo, pero aún tenemos mucho margen de mejora. Hay un denominador común en las derrotas, y es el nivel de acierto del rival: en tres de los cuatro partidos que perdemos (Sofan, Órdenes y Puebla) el rival solo es mejor que nosotros en esa faceta, la eficacia de cara a gol, que es la más importante”, inicia el entrenador.

“En todas las jornadas, a excepción de los duelos ante Sigüeiro y San Tirso, generamos más ocasiones que el rival. Cuando tratas de ir a por los partidos, la única manera de refrendar la superioridad es poniéndote por delante y obligando al rival a tener que modificar el plan. De lo contrario, los partidos se deciden en detalles y en eso, no estamos siendo contundentes”, añade el ex del Victoria.

Lo que sí parece tener asimilado el equipo, a tenor de su reacción, es la frase que pronunció Claudio a principio de curso de que debían estar preparados para todo tipo de situaciones. “Es un aspecto clave y se está viendo. En una competición igualada como esta tienes que saber que cualquiera te puede ganar y todos los partidos son complicados. Como grupo hemos conseguido alcanzar esa estabilidad competitiva, y el no sufrir altibajos durante los partidos espero que sea decisivo en el medio-largo plazo”, desea el preparador vigués.

Y si mira hacia el futuro, espera ver a su equipo evolucionar. “Somos un grupo fuerte mentalmente que está demostrando capacidad para dominar los partidos. No necesitamos una posesión demasiado elevada, pero sí dominio territorial, que es lo que buscamos: generar ocasiones y jugar el mayor tiempo posible lejos de nuestra área. Tenemos que seguir trabajando en afianzar estos aspectos que nos funcionan y mejorar en la contundencia en el área rival”, cierra Claudio.

Claudio Corbillón, en la visita a O Monte PATRICIA G. FRAGA

El balón parado

Jesús Jurado ha sido el portero elegido en las trece jornadas. Encaja menos de un gol por partido y señala el aspecto del juego que han logrado pulir. “Creo que estamos haciendo un muy buen trabajo defensivo, damos muy pocas opciones a los rivales. En las primeras jornadas encajamos varios goles a balón parado por falta de concentración, pero es algo en lo que hemos mejorado pese a haber encajado un gol de córner en este último partido”, apunta.

El exguardameta del Sporting Meicende desvela la faceta del juego que más están trabajando ahora y se muestra optimista: “En lo que más estamos incidiendo es en la faceta ofensiva, ya que contamos con unos números bastante pobres para el dominio que tenemos durante los partidos, pero tenemos claro lo que tenemos que hacer; los goles acabarán llegando”.

Por su parte, Manu Barbeito, central que también ha sido de la partida en todos los encuentros, ofrece su punto de vista de la irregularidad que mostró el equipo al inicio. “En las primeras jornadas nos costó un poco acoplarnos los unos a los otros. La plantilla es bastante nueva y quedamos pocos jugadores del año pasado. Probamos varios sistemas, empezamos con línea de cinco atrás, pero no estábamos siendo solventes. Ahora ya nos conocemos todos mucho mejor dentro del campo y la verdad es que hay un grupo muy bueno y muy unido, y eso se está empezando a reflejar en los resultados”, asegura el betanceiro.

Las nuevas directrices están funcionando: “Nos encontramos cómodos en el 4-4-2; creo que las últimas jornadas hemos dominado todos los partidos. El míster nos pide hacer una presión alta para intentar robar lo más alto posible y, en caso de que la primera presión no salga bien, juntarnos y ordenarnos en bloque medio en este 4-4-2. Yo creo que esta presión alta está siendo clave para poder dominar, pues nos permite robar alto y atacar, además de no ceder espacio al rival permitiéndole generar peligro en nuestro campo”, argumenta Barbeito, que también ve el margen de mejora en lo defensivo en la estrategia. “De los nueve goles que hemos encajado, cuatro o cinco fueron a balón parado”, agrega.

Polivalencia

La tarea de Claudio de evitar altibajos es especialmente exigente para jugadores como Piquero, un centrocampista que este curso ha sido reconvertido al lateral izquierdo, pero la está superando con nota. El coruñés, séptimo jugador con más minutos del equipo, habla de cómo está llevando el cambio: “La estabilidad competitiva empieza por ser fiable en cada acción. Mi intención es mantener siempre la concentración, medir bien cuando incorporarme al ataque y cuando es mejor quedarme por la posible vuelta”.

El ex de Relámpago y Galicia Mugardos explica varias peticiones colectivas e individuales del entrenador. “Nos pide que seamos quienes controlemos el ritmo del encuentro, pero también que seamos verticales cuando encontramos espacios. A nivel defensivo, nos exige agresividad en la presión tras pérdida y estar muy juntos para que el equipo no se parta. Y, en mi caso, me pide ser constante, dar soluciones por fuera y, sobre todo, que cada acción sume para llevar el partido a donde queremos”, desvela Piquero.

Con tres goles, el mediapunta Ángel es el máximo artillero del equipo. Le siguen cuatro futbolistas con dos tantos, de los que solo André Poses es delantero. Sabe que tanto él como sus compañeros pueden aportar más goles, pero entiende que es cuestión de tiempo. “Lo llevamos con tranquilidad. Sabemos que no estamos marcando los goles que por ocasiones merecemos, pero lo más importante es que las estamos generando. Para mí eso es lo más difícil y los tantos llegarán porque tenemos jugadores de mucha calidad arriba. Nos falta confianza, ahora es frustrante, pero en cuanto nos quitemos esa losa tendremos muchos más goles a favor”, enfatiza André.