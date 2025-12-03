Mauro, capitán del Montañeros: “Es increíble que un equipo de Tercera no tenga prioridad para entrenar donde juega”

Mauro Lois, capitán del Montañeros, durante la pasada final de la Copa de A Coruña JAVIER ALBORÉS

Satisfacción por el cambio a Elviña, pero decepción ante la imposibilidad de entrenar donde disputarán los partidos. Es el punto de vista de Mauro Lois, capitán del Montañeros y voz autorizada en un equipo que arrancará la aventura en su nuevo —y clásico— feudo a partir del próximo fin de semana contra el Compostela.

El Montañeros regresará a Elviña ante el Compostela y el Silva se queda en A Grela Más información

“Nos hace jugar en clara desventaja respecto al resto de equipos de la Liga. Estando en una categoría como Tercera Federación, es increíble que no se tenga prioridad para entrenar en ese campo”, argumenta el jugador coruñés de 35 años.

El Montañeros, octavo clasificado del grupo 1 de Tercera Federación, sí podrá entrenar en ocasiones en el campo pequeño de las instalaciones de Elviña, pero Mauro no cree que sea de gran ayuda. “El césped es igual tanto en el campo pequeño como en el grande, pero las dimensiones son obviamente diferentes (85x55 ante 105x68). Por lo tanto, para referenciar distancias en las distintas fases del juego, no sirve. Para mi gusto, lo único mejor (con respecto a Visma) es la calidad del césped”, apunta el capitán.

Lo que sí tiene claro es que, pese a todo, salen ganando con el cambio de sede para disputar los partidos. “Sí, porque en Visma no se debería poder jugar. Sigue teniendo agujeros y otros desperfectos que pueden provocar una lesión grave”, cierra Mauro.