Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol | Tercera Federación

Mauro, capitán del Montañeros: “Es increíble que un equipo de Tercera no tenga prioridad para entrenar donde juega”

El central entiende que salen ganando con el cambio a Elviña, pero muestra su descontento con el hecho de que solo sea para disputar partidos

Santi Mendoza
Santi Mendoza
03/12/2025 20:25
Mauro Lois, capitán del Montañeros, durante la pasada final de la Copa de A Coruña
Mauro Lois, capitán del Montañeros, durante la pasada final de la Copa de A Coruña
JAVIER ALBORÉS
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

Satisfacción por el cambio a Elviña, pero decepción ante la imposibilidad de entrenar donde disputarán los partidos. Es el punto de vista de Mauro Lois, capitán del Montañeros y voz autorizada en un equipo que arrancará la aventura en su nuevo —y clásico— feudo a partir del próximo fin de semana contra el Compostela.

Visión del campo de Elviña desde la grada

El Montañeros regresará a Elviña ante el Compostela y el Silva se queda en A Grela

Más información

Nos hace jugar en clara desventaja respecto al resto de equipos de la Liga. Estando en una categoría como Tercera Federación, es increíble que no se tenga prioridad para entrenar en ese campo”, argumenta el jugador coruñés de 35 años.

El Montañeros, octavo clasificado del grupo 1 de Tercera Federación, sí podrá entrenar en ocasiones en el campo pequeño de las instalaciones de Elviña, pero Mauro no cree que sea de gran ayuda. “El césped es igual tanto en el campo pequeño como en el grande, pero las dimensiones son obviamente diferentes (85x55 ante 105x68). Por lo tanto, para referenciar distancias en las distintas fases del juego, no sirve. Para mi gusto, lo único mejor (con respecto a Visma) es la calidad del césped”, apunta el capitán.

Lo que sí tiene claro es que, pese a todo, salen ganando con el cambio de sede para disputar los partidos. “Sí, porque en Visma no se debería poder jugar. Sigue teniendo agujeros y otros desperfectos que pueden provocar una lesión grave”, cierra Mauro.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Raúl Pita muestra intensidad en la presión tras pérdida, una de las señas de identidad del Betanzos

Un Betanzos sin prisa, pero sin pausa
Santi Mendoza
Imagen de una de las ediciones precedentes del Off Road Trophy

Morás vela armas para el espectacular cierre de curso
Sergio Baltar
Cipega, con el dorsal 16, ha sido el primero en iniciar conversaciones para renovar

El Castellón se sentará a negociar para evitar toda una desbandada
Armando Palleiro
Celebración Copa de la Reina Dépor-Valencia 2020

El Deportivo regresa a Riazor para disputar la Copa
Bea Arrizado