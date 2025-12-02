Marcos Cousillas: “Tras la tercera rotura de cruzado pensé que no volvería, pero soy un enfermo del fútbol”

Marcos Cousillas, durante un Órdenes B - Atlético dos Castros sanncfotografia

Caerse y levantarse. Una y otra vez. Bien podría ser el lema de Marcos Cousillas (A Coruña, 1991), delantero del Atlético dos Castros del que destacan sus doce goles en nueve partidos en el grupo 1 de Segunda Futgal. Los números llaman la atención, pero más lo hace ver la historia que hay detrás. Ni más ni menos que tres lesiones de ligamento cruzado.

¿Está a los 31 años en su mejor momento futbolístico?

No, para nada. La frescura que tienes con 20 años y la velocidad, por mucho que te cuides con 30, no tiene nada que ver.

Pero haciendo un balance global, ¿da o quita la edad?

Depende para qué. Según mi forma de verlo, a nivel físico te quita, pero ganas en experiencia, te dosificar mejor, dejas de hacer cosas que pueden llevar a lesiones… Y sobre todo, aprendes a jugar con los tiempos del partido.

¿Le gusta mantenerse en forma por su cuenta?

Mucho. Ya desde que era más joven siempre fui de cuidarme, alimentarme bien y entrenar por mi cuenta. Tal y como ha evolucionado el fútbol, si quieres obtener buenos resultados necesitas cuidarte y tomártelo en serio, sino no te llega tengas 20, 30 o 40 años.

¿Qué tipo de jugador es?

Me considero muy competitivo, no me gusta perder ni en los entrenamientos (risas). No doy un balón por partido y lo hago todo para ganar.

¿Cuál fue su trayectoria en equipos de cantera?

De muy pequeño, mi primer equipo fue el Gaiteira y luego cambié para Os Castros. Fui creciendo y estuve en el Imperátor y Eirís de Liga Gallega, hasta que regresé para mi último año de Juvenil a Os Castros. Estuve en unos cuantos (risas).

Como modesto, empezó en el Oza Juvenil. ¿Cuál es su mejor recuerdo de aquella temporada 2012-13?

Compartir tiempo con uno de mis mejores amigos y la gente que me llevé de allí.

¿Y en el Portazgo, donde prosiguió su trayectoria?

Todo. Desde la directiva hasta el equipo, pasando por los entrenadores. Conseguimos hacer una familia y a día de hoy seguimos llevándonos. Conseguimos un ascenso (a Primera Autonómica) cuando nadie contaba con nosotros… Siempre recordaré esa época con mucha ‘morriña’.

¿Por qué no jugó entre 2015 y 2018?

Tuve la mala suerte de romperme el ligamento cruzado dos veces y eso me trastocó mucho tanto física como mentalmente.

¿Cómo fue el regreso con el Atlético dos Castros?

La verdad es que genial. Recuerdo que fue empezar y tener números muy buenos, pero desgraciadamente la suerte no me acompañó una vez más.

Es que estuvo entre 2019 y 2023 sin jugar de nuevo… ¿Qué le pasó entonces?

Tuve mi tercera rotura de ligamento cruzado y espero que última (risas).

¿Las lesiones de cruzado le hicieron tener miedo o 'aborrecer' el fútbol y por eso tardó tanto en volver o fue una cuestión puramente de no estar apto?

Con una lesión tan grave o eres fuerte mentalmente o te hunde en la miseria. Eso si te pasa una vez, imagínate tres… En la primera no. Cogí la rehabilitación con muchas ganas, pero tuve la mala suerte de que en el segundo partido que jugué después de la lesión rompí el de la otra pierna y vuelta a empezar de nuevo… Ahí me vine abajo y entre eso y temas laborales dejé completamente el fútbol por un tiempo. Y la tercera vez pues imagínate: vuelvo de un parón de tres años con muy buenos números de nuevo y a mitad de liga me rompo otra vez. Ahí decidí dejarlo por completo hasta hace dos años y pico que volví y fue la mejor decisión que tomé.

¿Por qué volvió dos veces tras pensar que no lo haría?

Es un deporte que me gusta tanto desde pequeño… Soy un enfermo del fútbol y no me pude resistir a volver. Y hasta el día de hoy, quitando lesiones musculares, no he tenido lesiones.

¿Qué está siendo lo mejor de esta segunda etapa en Os Castros y que significa el club para tí?

Lo mejor es que somos todos amigos. De hecho, a algunos los conozco desde el colegio, vivimos en el mismo barrio y más que un equipo somos también familia. Con nuestros más y nuestros menos, pero una familia, y eso cuando queremos se nota en el campo.

¿Se refiere a los típicos roces tontos de todo grupo de amigos?

(Risas). Sí, claro. Como en toda familia hay momentos en los que no estás de acuerdo con algunas cosas o actitudes, sobre todo si quieres ganar sí o sí, pero lo único que queda es remar en la misma dirección. Y al ser todos amigos, siempre se sale adelante.

¿Por qué cree que está marcando tantos goles este curso?

Siempre me gustó cuidarme, pero este año estoy cuidando especialmente la alimentación y se nota mucho a nivel físico y mental. Además, llevamos unos años juntos y los compañeros saben a donde voy a ir antes de levantar la cabeza, lo cual me ayuda bastante como delantero.

¿Qué jugador de su Liga no puede faltar en esta sección de los mejores?

Para mi Nils, del Culleredo. Creo que si no el mejor, está entre los mejores.