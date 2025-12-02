El Montañeros regresará a Elviña ante el Compostela y el Silva se queda en A Grela

Visión del campo de Elviña desde la grada CARLOTA BLANCO

Más de una década después, el Montañeros (con su nueva denominación) regresa a Elviña, el campo en el que vivió sus años dorados en la extinta Segunda División B. Lo hará, además, con un primer invitado de lujo. Un Compostela que lidera el grupo 1 de Tercera Federación, la categoría a la que ascendió el equipo coruñés el pasado curso y en la que ha tenido un buen inicio, pues marcha en una cómoda octava posición tras la disputa de doce jornadas.

El estreno llegará el próximo fin de semana —este serán visitantes ante el Estradense— en un día y hora todavía por determinar. Faltan todavía detalles por definir, como si el club podrá cobrar por el acceso al partido, pero sea como sea, desde la entidad entienden que hay muchas razones por las que les compensa el traslado de Visma a Elviña. Todo ello teniendo en cuenta que, por falta de horas, el equipo no se ejercitará en dicho terreno de juego.

La instalación vivió una reapertura parcial en el mes de octubre, con el objetivo de aligerar la carga de partidos en la ciudad acogiendo competiciones locales. Estaba previsto que el campo estuviera a pleno funcionamiento en enero, pero los plazos se han acortado, las gradas y los vestuarios están ya listos y el Montañeros lo ha aprovechado para dar el visto bueno a comenzar a disputar ahí sus encuentros.

Banquillos, entrada a vestuarios y graderío de Elviña CARLOTA BLANCO

“Entendemos que nos compensa porque estábamos jugando en un campo con el césped en mal estado, en el que el riego no funciona, la grada solo está cubierta a medias y los vestuarios son muy pequeños para el tipo de convocatorias que manejamos ahora, con 20 citados y siete del cuerpo técnico. Elviña además da la sensación de estar mucho más cerrado, es otro rollo”, apunta el entrenador Jairo Arias, que deja claro que su descontento con Visma viene de los últimos meses y siempre le guardará cariño.

El Montañeros derriba el muro del Somozas (1-0) Más información

“A Visma le estaré eternamente agradecido y en su día me encantaba el césped. En mi primer año como entrenador de modestos, que era de reconstrucción del club, solo perdimos dos partidos; y el año pasado lo mismo, siendo uno de ellos cuando ya habíamos conseguido el ascenso. El recuerdo es muy positivo y en esta temporada, que es muy difícil, hemos ganado a dos equipos que están en playoff como Céltiga y Somozas”, recalca el asturiano, que reconoce que tenían otras opciones aparte de Elviña.

“En A Torre —donde jugaron ante el Gran Peña (1-1)— el césped está increíble, pero es tan abierto que las rachas de viento tienen mucha influencia en el juego. Es abierto, hay otras ligas e incluso deportes y, por tanto, no da la impresión de ser una instalación para una competición como Tercera. Luego A Grela sí tiene muy buenas infraestructuras, pero el terreno de juego necesita una renovación; y la Leyma está muy bien en general, pero entendemos que por dimensiones nos vamos a adaptar mejor a Elviña, que además es el campo clásico del Montañeros”, argumenta el técnico.

“En Elviña nos aseguramos que el balón va a rodar de otra manera y es grande. Ojo, eso nos puede favorecer o perjudicar, pero entendemos por lo que hemos visto hasta ahora que nos adaptamos bien a un terreno de juego con estas características”, añade Jairo.

Visión del campo de Elviña a ras de césped CARLOTA BLANCO

El del Compostela será el único encuentro en 2025 del Montañeros en Elviña, que tendrá su próximo compromiso allí el 11 de enero de 2026 ante el Boiro.

Cuestión de arraigo

Hace unos meses todo hacía pensar que, una vez concluidas las obras en Elviña, tanto el Montañeros como el Silva —también en Tercera Federación— se trasladarían allí. Sin embargo, finalmente ambos han optado por ser fieles a su historia: los morados vuelven a un escenario que forma parte de su memoria y el Silva mantiene su arraigo con A Grela.

“No valoramos finalmente cambiar a Elviña. Sí es una opción que se barajó en primavera, pero tras reflexionarlo, el club tiene su sede social en A Grela, su mayor parte de la actividad es allí y está muy arraigado”, explican fuentes del conjunto silvista consultadas por este diario. A continuación, piden un esfuerzo a la administración para que el campo presente una mejor imagen y puedan rentabilizarlo.

“Estamos convencidos de que el Ayuntamiento será capaz de dar solución con el paso del tiempo a los problemas que hay en la instalación, actualizarla y, sobre todo, buscar un remedio a la problemática de las taquillas. Ya no solo por el tema económico, sino por seguridad y control para que no nos suceda como el año pasado ante la UD Ourense. Había dos partidos en una semana y, casi sin margen, nos vimos en un contexto donde no podíamos regular el acceso para un partido de alta demanda al jugarse ellos el ascenso a Segunda Federación”, detallan fuentes del Silva.