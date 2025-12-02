César Fernández, presidente del Cambre, se incorpora a la junta directiva de la RFGF

El presidente de la RFGF, Pablo Prieto (i), da la bienvenida a su Junta Directiva a César Fernández (d) RFGF

César Fernández Gómez, nacido en Toreno (León) en 1972, pero afincado en A Coruña desde muy joven, acaba de incorporarse a la Junta Directiva de la Real Federación Galega de Fútbol (RFGF). El presidente, Pablo Prieto, se lo presentó a los demás miembros del equipo directivo en la última junta destacando de él su capacidad y gran conocimiento del fútbol, en especial del coruñés. César Fernández es el actual presidente del Sporting Cambre, club que cuenta con hasta 25 equipos en activo.

Empleado de banca de profesión, antes en el Banco Gallego y ahora en el Banco Sabadell, cuenta con un importante currículum como futbolista, comenzando en el propio Sporting Cambre, desde donde pasó a formar parte del equipo juvenil del Real Club Deportivo. En el filial deportivista —es el jugador con más partidos de su historia— jugó en Tercera y Segunda B desde la campaña 1991-92 hasta a 1997-98. Después de una campaña en el Motril andaluz en Segunda B, dio el salto al Club Deportivo Lugo y a la Ponferradina. El Cerceda en Tercera fue el paso previo a finalizar su trayectoria deportiva donde comenzó, en el Sporting Cambre. Si bien no fue quien de dejar el fútbol manteniéndose activo en la categoría de veteranos y, sobre todo, como dirigente de su club de siempre, el Cambre.

Ahora suma todos los conocimientos adquiridos a lo largo de su trayectoria a un equipo directivo que lo recibe con los brazos abiertos, sabedores del acierto de una incorporación que el presidente confía que "aporte conocimientos, criterio y mucha capacidad". César Fernández asume el cargo y deja el siguiente mensaje: "Tengo mucha ilusión y estoy dispuesto a ayudar en todo lo que pueda y se requiera de mí".

Será, junto a Cristina Regueira, el representante de la Delegación de A Coruña dentro de la Junta Directiva, trabajando al lado del delegado federativo Manolo Corredoira.