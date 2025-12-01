Galicia se abona a la fortuna: de un sorteo a una aventura gibraltareña en la Conference

Adri Rodríguez, delantero de la selección gallega, tras marcar ante Castilla y León RFGF

El camino de la selección gallega en la Copa de Regiones de la UEFA iba a terminar con una derrota y un empate en el Grupo D (la ronda inicial) de la fase nacional. Pero entonces apareció una variable que lo cambió todo: Andalucía, el combinado que le derrotó en el debut, había incurrido en alineación indebida al situar entre sus once titulares a Ángel Martínez, un jugador que no cumplía con el criterio de ser amateur al haber disputado la Conference League con el ST Joseph’s gibraltareño. La RFEF ha hecho oficial esta tarde que la ‘Irmandiña’ está en cuartos de final, una clasificación que guarda ciertos paralelismos con el sorteo que significó el pase a esa misma eliminatoria en la pasada edición.

Galicia despertó tarde ante Andalucía. Pese a que el partido no estaba dejando muchas ocasiones, la selección dirigida por Manolo García se encontró con un 0-2 ante el que solo pudo recortar distancias en una última media hora en la que fue claramente superior. Curiosamente, uno de los goles del rival había sido obra de Ángel Martínez. El lateral izquierdo milita actualmente en el Chiclana y lleva toda la vida entre la Primera Andaluza y la Tercera División/Federación, pero el pasado verano se dio el gusto de disputar eliminatorias de previa de Conference League con el ST Joseph 's, uno de los clásicos del fútbol de Gibraltar.

Ángel entró en la segunda mitad durante los dos partidos de la primera ronda contra el Cliftonville de Irlanda del Norte. La eliminatoria se saldó con un global de 5-4 para los de Gibraltar, que cayeron por 4-0 en segunda ronda ante el Shamrock Rovers de la República de Irlanda. Tanto en la isla como en el peñón, el lateral partió como titular.

Son dos eliminatorias que parecían tener cero relación con la Copa de Regiones, pero que acabaron teniendo influencia decisiva (salvo que prospere el recurso de Andalucía ante el Comité de Apelación) en el desarrollo del Grupo D. La RFGF estuvo hábil para detectar la irregularidad y reclamó en plazo, algo que no pudo hacer Castilla y León, ante quien también jugó Ángel. Por ello, el empate (2-2) del último partido del ‘triangular’ terminó siendo suficiente para que la ‘Irmandiña’ avance a cuartos del final, ronda que disputará a partido único el 28 o 29 de enero de 2026.

Clasificación por sorteo

Es esta una forma de acceder a la llamada fase intermedia que recuerda a la de la pasada edición, cuando un sorteo dirimió si Cataluña o Galicia entraban como una de las mejores segundas tras calcar los números en sus respectivos grupos. Ambos terminaron con cuatro puntos, un gol a favor y ninguno en contra, por lo que dos bolas y un bombo determinaron quien seguía adelante. La suerte quiso que fuera Galicia, que aprovechó la coyuntura para superar después tanto a Asturias como a Castilla y León para plantarse en una final en la que cedió su trono ante Aragón.

Achore, con ganas de más

Solo uno de los 18 convocados pertenecía a un equipo coruñés: Achore Sánchez, del Montañeros. El lateral derecho, que disputó 20 minutos ante Andalucía y 76 contra Castilla y León, se muestra muy satisfecho con la vivencia y con la ilusión de dar un paso adelante en los cuartos de final.

“La experiencia fue increíble. Representar a Galicia y convivir con jugadores y cuerpo técnico de alto nivel es algo muy especial”, inicia Achore, que se vio algo mejor en el partido del domingo.

“En el primero entré muy bien desde el banquillo e intenté sumar al equipo lo máximo posible, pero en el segundo tuve más minutos al empezar de inicio y creo que pude aportar más acciones, tanto defensivas como ofensivas”, argumenta.

Achore entiende que el resultado pudo ser otro en el primer partido. “A nivel de juego fuimos infinitamente mejores y generamos bastantes ocasiones a Andalucía, pero no las conseguimos transformar en goles. El segundo partido fue más igualado y aunque tuvimos alguna ocasión para aumentar la distancia de uno a dos goles, tampoco las pudimos transformar y nos empataron en los minutos finales”, repasa el jugador de origen etíope.

En lo que se refiere a la alineación indebida, reconoce que se enteraron el sábado. “Al finalizar el primer partido nos dijeron que habían puesto esa reclamación. Pero bueno, todo el cuerpo técnico y los jugadores seguíamos con el objetivo de ganar el segundo partido, que finalmente no fue posible”, enfatiza.

El lateral cree que en cuartos de final mostrarán una mejor versión: "Habrá que analizar estos partidos, observar errores y a partir de ahí crecer en todo lo que se pueda. Creo que tenemos una muy buena base y que con unos pequeños retoques podemos dar un salto importante y competir todavía mejor".

Y entiende que, pese a las dificultades de calendario, ayudará el tener más sesiones y amistosos juntos. “De esa forma podremos conocernos más, afinar muchos aspectos y dar un nivel más alto, pero no es fácil al juntarnos los martes tras el partido del domingo. Los entrenamientos no pueden tener mucha carga, porque el resto de días de la semana trabajamos con nuestro equipo y luego ya llega otro partido”, cierra.