Enjamio (Órdenes): “En un choque me fui al suelo sin que el otro se enterara y Pery me dijo: ‘Bienvenido a Preferente’”

Enjamio, atacante del Órdenes, protege el balón ante Miguel Mandayo, del Victoria

El Órdenes continúa imparable en casa, donde ha sumado 19 de los 21 puntos posibles. Ante el Victoria (3-2) logró un nuevo triunfo en un partido en el que marcó Diego Enjamio (A Coruña, 2006), quien vive su primera experiencia como sénior. El atacante, cedido por el Montañeros, reflexiona sobre la transición de la División de Honor Juvenil a Preferente y valora el buen momento de su equipo, que vuelve a ser segundo.

“Hicimos un muy buen partido. Supimos controlar las distintas fases del juego y fuimos valientes para generar con balón, por lo que me fui muy contento”, se congratula Enjamio, que puso el momentáneo 3-1 a los 75 minutos.

“Cuando no tenían el balón dominado les apretamos, por lo que tuvieron que jugar con el portero y este hizo un mal pase al lateral que aproveché para robar e ir hacia portería”, describe sobre su gol.

Enjamio celebra el momentáneo 3-1 contra las 'cebras'

Con 29 goles en lo que va de curso, solo el Negreira ha hecho más que el Órdenes en el grupo 1 de Preferente. “No sabría decir una clave que nos esté facilitando marcar tanto. Lo único que tengo claro es que de momento hemos sabido aprovechar y gestionar muy bien todas las ocasiones que hemos tenido”, enfatiza Enjamio.

El atacante se muestra contento con la decisión de aceptar la cesión al Órdenes, donde ha encontrado un entrenador y grupo que le ayudan a crecer. Y como ejemplo, una anécdota con su técnico. “Me quedo con que me ha enseñado a tener los pies en el suelo. La primera semana de entrenamientos choqué con un compañero y me fui al suelo sin que el otro se enterara. Entonces Pery me dijo: ‘Bienvenido a Preferente, Enjamio’. Ese tipo de cosas sirven para valorar y respetar la categoría en la que juego, que es muy diferente a lo que estaba acostumbrado estos años”, apunta el jugador de 19 años.

“La gran diferencia está en el físico y la mentalidad. Hay un cambio enorme con respecto a un vestuario juvenil”, añade Enjamio, que el curso pasado fue uno de los jugadores más destacados del Montañeros que logró la permanencia en la máxima categoría.

Este curso está centrado en un Órdenes que tiene marcado el objetivo de la permanencia, pero que tras sumar 28 puntos en 13 jornadas empieza a ganarse el derecho a soñar con jugar los playoffs de ascenso a Tercera Federación. “Obviamente en el vestuario se comenta y estamos ilusionados, pero tenemos claro que hasta lograr los puntos que definieron la salvación en años anteriores, no debemos pensar en nada más”, cierra el delantero.