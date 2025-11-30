Mi cuenta

O Noso Fútbol | Preferente Futgal

Órdenes-Victoria, duelo entre dos de las revelaciones del inicio de curso

La decimotercera jornada deja una nueva batalla por el liderato entre Negreira y San Tirso

Santi Mendoza
Santi Mendoza
30/11/2025 04:00
Bandera (c) y Miguel Mandayo (d), jugadores del Victoria, ante el Sofán
Bandera (c) y Miguel Mandayo (d), jugadores del Victoria, ante el Sofán
PATRICIA G. FRAGA
La decimotercera jornada del grupo 1 de Preferente deja una nueva batalla por el liderato entre Negreira y San Tirso, y un interesante Órdenes-Victoria. 

Órdenes-Victoria (Vista Alegre, 12.00 horas): Ya con Jony en plantilla y con las bajas de los lesionados Román, Diego y Brais, así como la de un Barral que se queda fuera por decisión técnica, el Órdenes busca mantener su tercera posición ante un Victoria en el que están en el dique seco Kike, Benito, Pablo souto, Mateo y Adri Méndez. Las ‘cebras’ persiguen su segundo triunfo seguido para acercarse a la zona de playoff. 

Óscar de Castro, delantero del Victoria, posa con la Torre de Hércules de fondo

Óscar de Castro (Victoria): “Ya no los veo como compañeros, sino como amigos”

Más información

Dubra-San Tirso (Juan Baleato, 12.00 horas): El San Tirso busca meter presión a un Negreira que le aventaja en dos puntos y juega por la tarde. Para ello necesita imponerse a un Dubra aún en puestos de descenso, aunque ligeramente al alza en las últimas semanas. Pájaro será baja por sanción, Lameiro ya tiene el alta médica —aunque todavía no la competitiva— y Christian Rey se mantendrá como duda hasta última hora. 

Betanzos-Puebla (García Hermanos, 16.00 horas ): Con la única ausencia de Tomás Abelleira, el Betanzos busca su quinta victoria consecutiva para mantenerse en puestos de playoff de ascenso. Enfrente tendrá a un equipo de la zona media de la tabla. 

Sofán-O Val (O Carral, 16.30 horas ): El Sofán quiere aprovechar la visita de un equipo de la zona roja para vencer tras cuatro jornadas sin hacerlo. Fabián y Sánchez están sancionados, Iván Pardo se cae por lesión e Iván Martínez es duda por molestias musculares. 

Cidade de Ribeira-Paiosaco (Anexo Fieiteira, 16.45 horas): El Paiosaco (12º) tratará de seguir su escalada de la mano de Iván Sánchez ante el decimocuarto. El técnico coruñés solo tiene la ausencia de Moreno.

