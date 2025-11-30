Lucas Antañón deja sin premio al Bergantiños

Darío Germil salta por encima de Narváez Raúl López

Dolorosa derrota de un Bergantiños lastrado por la expulsión de su defensa Peñalver. Un gol de Lucas Antañón en el minuto 89 acabó con la resistencia del cuadro carballés, que había jugado en inferioridad numérica más de 70 minutos. El delantero del Vetusta, que abandonó As Eiroas el pasado verano rumbo a Oviedo, firmó la sentencia del conjunto rojillo, que encadena su quinta jornada consecutiva sin ganar y sufrió la primera derrota de la temporada en su campo, lo que le aleja de la zona de playoff.

El equipo de Simón Lamas se adelantó en el marcador a los siete minutos con un gol de Marru y, tras quedarse con diez futbolistas, realizó un gran despliegue físico para aguantar el resultado. Dos goles en el segundo tiempo, el 1-2 en los instantes finales, acabaron con las esperanzas del Bergantiños de al menos conservar un punto. El Vetusta, por su parte, rompió su racha de dos partidos consecutivos sin conseguir la victoria y aprovechó los resultados de sus rivales directos, como el Fabril, para acercarse al primer puesto de la clasificación.

La gran novedad en la alineación del cuadro carballés fue la defensa de cinco que presentó Simón Lamas, que sacrificó a Álex Pérez para dar entrada a Nacho Pastor en el centro de la zaga. Por su parte, Roberto Aguirre introdujo seis cambios en su once inicial con respecto a la última jornada.

La primera parte resultó de alta intensidad y tuvo su claro punto de inflexión en el minuto 17, con la expulsión de Peñalver. El comienzo del encuentro había resultado nefasto para los intereses del filial ovetense. A los dos minutos, su mediocentro Enzo cayó lesionado y tuvo que ser sustituido por Cheli. Poco después, el Bergantiños se puso por delante en el marcador. Marru, con un disparo a la media vuelta desde dentro del área, consiguió poner fin a la racha de cuatro partidos consecutivos sin marcar que arrastraba el cuadro rojillo.

El partido se le había puesto muy de cara al conjunto de Simón Lamas, pero en el minuto 17 llegó la jugada que marcó el desarrollo del encuentro. Peñalver realizó una dura entrada a Cheli junto al círculo central y Belloso Rivero no dudó en sacar la tarjeta roja directa al lateral del Bergantiños. Lamas tuvo que recomponer el equipo y regresó a la defensa de cuatro, colocando a Nacho Pastor en la parte derecha. Ante esas nuevas circunstancias, el Vetusta se hizo dueño del balón y dominó ante una escuadra carballesa replegada, que trató de salvaguardar el resultado.

El filial azulón sufrió para poder crear ocasiones de gol ante un Santi Canedo que apenas intervino. El mayor peligro lo generó a través de las incorporaciones de Omar por la banda izquierda. El conjunto rojillo, que realizó un gran ejercicio de resistencia y solidaridad mientras le duraron las fuerzas, salió con mucho peligro a la contra y, en la recta final del primer acto, Diego pudo lograr el 2-0 con un disparo que se estrelló en el larguero de la portería de Narváez.

Por precaución ante el peligro por las tarjetas, Roberto Aguirre aprovechó el descanso para dar entrada a Maza por Adri Lopes en la defensa. El segundo tiempo fue un monólogo del filial carbayón, que monopolizó el balón y puso cerco al área de la escuadra carballesa. En el minuto 63, Guille mandó al larguero un centro de Adri Fernández desde la derecha y, tres minutos después, se originó el gol del empate. Cheli sorprendió a Santi Canedo con un disparo esquinado, casi sin ángulo, y devolvió la igualdad al marcador.

El 1-1 insufló moral al filial ovetense, que continuó dominando en busca de la victoria. Simón Lamas reaccionó introduciendo oxígeno en forma de cambios a un equipo que había realizado un gran esfuerzo físico. El Bergantiños respondió a la reanimación provocada por su técnico y en el tramo final dispuso de dos ocasiones claras para haber marcado. Primero, Narváez salvó con una notable intervención una rápida contra conducida y rematada por Iago Novo. Y, pocos minutos después, un defensor del cuadro carbayón sacó sobre la línea de gol una volea de Lachevre.

En el tramo final se pudo ver un partido de ida y vuelta, del que salió beneficiado el Vetusta, favorecido por la famosa ley no escrita del ex. Con el minuto 90 a punto de cumplirse, Lucas Antañón, libre de marca en la frontal del área, recogió el balón y con un disparo raso batió a Santi Canedo y dio la victoria al filial ovetense. En el tiempo añadido, los intentos a la desesperada del Bergantiños por salvar un punto fueron infructuosos y el equipo carballés tendrá que esperar una jornada más para poner fin a su mala racha de resultados.