O Noso Fútbol | Preferente

El Puebla pone fin a la racha del Betanzos

El San Tirso empató con el Dubra y el Órdenes es segundo tras llevarse por 3-2 el duelo contra el Victoria

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
30/11/2025 22:26
Una acción del partido entre el Betanzos y el Puebla en el García Irmáns
Una acción del partido entre el Betanzos y el Puebla en el García Irmáns
Carlota Blanco
Fin a la jornada 13 de Preferente y en el Grupo 1 sigue mandando el Negreira tras ganar 3-0 al Burela. Por detrás, San Tirso y Órdenes empatan en la segunda plaza, con el Lalín llamando a la puerta. Por abajo, O Val, Dubra, Cultural Maniños y Sigüeiro ocupan los puestos de descenso a Primera.

Óscar de Castro, delantero del Victoria, posa con la Torre de Hércules de fondo

Óscar de Castro (Victoria): “Ya no los veo como compañeros, sino como amigos”

Dubra 0-0 San Tirso

Se descuelga de la pelea por el ascenso directo el San Tirso, que no pudo pasar del empate a cero en el Juan Baleato contra un Dubra en puestos de descenso. El equipo de Abegondo suma un punto y se queda con 28 empatado en la segunda plaza con el Órdenes y a cuatro del Negreira, líder.

Ribeira 6-0 Paiosaco

Sorprendente y dura derrota del Paiosaco a domicilio. El segundo partido de Iván Sánchez a los mandos del equipo verdiblanco se saldó con un set en blanco favorable al Ribeira gracias a los goles de Felipe Blanco (dos), José Antonio Aguado (dos), Daniel Otero y Jorge Viturro. El Paiosaco sigue fuera de los puestos de descenso, aunque tan solo dos puntos por encima del O Val.

Órdenes 3-2 Victoria

El Órdenes mantiene el pulso del San Tirso y el Lalín tras ganar un apasionante choque contra el Victoria. Los locales llegaron a tener dos goles de ventaja, Miguel Mandayo recortó distancias en el 81, pero ya fue demasiado tarde para sacar algo positivo de Vista Alegre. El Victoria es noveno con 18 puntos y el Órdenes, segundo con 28, empatado con el San Tirso.

Sofán 2-0 O Val

Se acerca a los puestos de playoff de ascenso el Sofán tras ganar 2-0 en O Carral a O Val gracias a los goles de Alexandre Mallo e Iraitz Casal en los minutos finales.

Betanzos 1-2 Puebla

Punto y final a la racha victoriosa del Betanzos, que cayó en el García Irmáns con el Puebla. Los tres goles del partido llegaron en el tramo final.

