El Puebla pone fin a la racha del Betanzos

Una acción del partido entre el Betanzos y el Puebla en el García Irmáns Carlota Blanco

Fin a la jornada 13 de Preferente y en el Grupo 1 sigue mandando el Negreira tras ganar 3-0 al Burela. Por detrás, San Tirso y Órdenes empatan en la segunda plaza, con el Lalín llamando a la puerta. Por abajo, O Val, Dubra, Cultural Maniños y Sigüeiro ocupan los puestos de descenso a Primera.

Óscar de Castro (Victoria): “Ya no los veo como compañeros, sino como amigos” Más información

Dubra 0-0 San Tirso

Se descuelga de la pelea por el ascenso directo el San Tirso, que no pudo pasar del empate a cero en el Juan Baleato contra un Dubra en puestos de descenso. El equipo de Abegondo suma un punto y se queda con 28 empatado en la segunda plaza con el Órdenes y a cuatro del Negreira, líder.

Ribeira 6-0 Paiosaco

Sorprendente y dura derrota del Paiosaco a domicilio. El segundo partido de Iván Sánchez a los mandos del equipo verdiblanco se saldó con un set en blanco favorable al Ribeira gracias a los goles de Felipe Blanco (dos), José Antonio Aguado (dos), Daniel Otero y Jorge Viturro. El Paiosaco sigue fuera de los puestos de descenso, aunque tan solo dos puntos por encima del O Val.

Órdenes 3-2 Victoria

El Órdenes mantiene el pulso del San Tirso y el Lalín tras ganar un apasionante choque contra el Victoria. Los locales llegaron a tener dos goles de ventaja, Miguel Mandayo recortó distancias en el 81, pero ya fue demasiado tarde para sacar algo positivo de Vista Alegre. El Victoria es noveno con 18 puntos y el Órdenes, segundo con 28, empatado con el San Tirso.

Sofán 2-0 O Val

Se acerca a los puestos de playoff de ascenso el Sofán tras ganar 2-0 en O Carral a O Val gracias a los goles de Alexandre Mallo e Iraitz Casal en los minutos finales.

Betanzos 1-2 Puebla

Punto y final a la racha victoriosa del Betanzos, que cayó en el García Irmáns con el Puebla. Los tres goles del partido llegaron en el tramo final.