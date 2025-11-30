Mi cuenta

O Noso Fútbol | Primera Futgal

El Carral mete la directa para ampliar su ventaja en el liderato

Aprovechó el empate del Sporting Meicende con el Meiras

Raúl Ameneiro
30/11/2025 22:25
Una jugada del Imperátor 3-0 As Pontes
Una jugada del Imperátor 3-0 As Pontes
Germán Barreiros
El Carral es más líder del Grupo 1 de Primera Futgal. El equipo de O Castro va lanzado hacia el ascenso y ya cuenta con cinco puntos de ventaja sobre sus perseguidores tras ganar por 5-2 al Oza Juvenil, hat-trick de Sergio Iglesias incluido.

Enzo Pettofrezza, durante el partido del pasado domingo ante el Relámpago

Enzo Pettofrezza, el extra que necesitaba el Meicende

Más información

A ampliar esa diferencia ayudó el resultado del Sporting Meicende, que empató 1-1 con el Meiras. Esto provoca un cuádruple empate en la segunda plaza entre estos dos equipos, además de Galicia Mugardos (que se impuso por 0-1 al Sporting Coruñés) y Sporting Cambre, que regresó a la senda de la victoria varias semanas después con un triunfo por 3-1 en casa contra el Cedeira en el que Bruno González hizo un doblete.

Relámpago y Olímpico firmaron uno de los duelos más vibrantes de la jornada que se acabaron llevando los locales por 4-3, lo que les aleja de la zona de descenso. De ahí quiere salir el Imperátor y a ello le puede ayudar su triunfo de este domingo por 3-0 contra el colista As Pontes. Con este triunfo, los coruñeses suman ya nueve puntos en su casillero.

Ural y Torre cayeron en sus visitas a Perlío (1-0) y Eume Deportivo (2-0), respectivamente, mientras que el choque entre Marte y Orillamar fue suspendido tras sufrir un accidente uno de los jugadores en las horas previas al encuentro.

