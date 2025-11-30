El Bergan se agarra a As Eiroas para recuperar sensaciones

Fito, central del Bergantiños, en el partido ante el Langreo RAÚL LÓPEZ

El Bergantiños de la pasada temporada fue un equipo de impulsos. Tuvo el acierto para encadenar rachas brillantes, pero también tramos en los que acumuló resultados negativos. Este curso quiere dar un paso más, por lo que momentos como el actual —cuatro partidos sin ganar ni ver puerta— se sienten con cierta urgencia en As Eiroas. Por ello, el cuadro carballés necesita ante el Real Oviedo Vetusta (17.00 horas, a través de TVG Web) un triunfo que le reconecte con las sensaciones positivas.

La racha reciente no es positiva, pero también es cierto que antes de la derrota de la semana pasada en el campo de la UD Ourense (1-0), el Bergantiños acumulaba nueve partidos sin perder. En ese tiempo hizo un colchón que le sirve para seguir a tiro de piedra de los puestos de playoff de ascenso, zona a la que podría regresar en caso de ganar al filial del Oviedo.

El Vetusta, donde milita un ex como Lucas Antañón, era líder hace tan solo dos jornadas, pero vio frenada su magnífica dinámica —no había caído en sus diez primeros duelos— con una derrota ante la propia UD Ourense (1-2). La semana pasada empató contra el Atlético Astorga (1-1).

Una gran noticia para el Bergantiños es que su rival no podrá contar por sanción con el delantero Joaquín Delgado, máximo goleador de la Liga con diez tantos. La roja que vio en Astorga impedirá participar a la pieza clave del filial, pues había partido de inicio en las doce jornadas.

Así lo ve Lamas

En su valoración previa, el técnico Simón Lamas reconoció que deben dar un paso al frente. “O equipo está concienciado de que temos que mellorar o rendemento do último partido. Gústame moito a actitude e o enfoque que mostran, a responsabilidade que asumen nestes momentos, xa que nunha temporada sempre vai haber de todo”, explicó.

“Estamos desexando que chegue o partido para sacar a mellor versión de todos. Enfrontámonos a un rival que está nun momento parecido ao noso: arrincaron moi ben e agora están a ter unha peor xeira de resultados”, añadió.

El preparador de Vilalba hizo referencia de nuevo a que su equipo debe ser incisivo en el último tercio y pidió el apoyo de la afición para medirse a un rival del que destaca muchas virtudes. “Ten xogadores de moitísimo nivel, tanto ofensivo como defensivo. É un dos que mellor fútbol realiza, capaz de chegar por dentro e por fora, de transitar e de ser agresivo sen balón. Persoalmente gústame moito e creo que teñen certas similitudes con nos”, apunto.