Galicia necesita una carambola tras caer ante Andalucía (1-2)

Achore Sánchez, lateral derecho del Montañeros, dispuso de 20 minutos

Galicia inició con derrota ante Andalucía su camino en la Copa de Regiones de la UEFA (1-2) y se complicó sobremanera su clasificación para los cuartos de final de la fase nacional. La ‘Irmandiña’ reaccionó tarde y también cedió en una tanda de penaltis que sirve en caso de ser necesario un desempate, por lo que deberá vencer mañana con la mayor renta posible a Castilla y León para intentar entrar como una de las dos mejores segundas.

Habló durante la semana el seleccionador Manolo García de los pequeños detalles y la primera mitad se puede resumir en ello. Un lanzamiento de falta de Andalucía acabó con el balón en el fondo de la red y un intento idéntico de Galicia terminó con la pelota repelida por el travesaño. Pasaron más cosas, pero el resultado de 0-1 al entretiempo daba muestra de lo determinantes que habían sido esas acciones.

Fue además el inicio y cierre de 45 minutos intensos, pero de poco fútbol. Andalucía se adelantó a través de un balón parado en el perfil diestro de la frontal del área. Asumió la responsabilidad de disparar el lateral izquierdo Ángel y su zurdazo superó la barrera y voló hacia la portería sin que pudiera hacer nada Andrés Álvarez. Golazo del jugador del Chiclana.

Galicia trató de reaccionar pronto y se quedó cerca del empate en una jugada combinativa que terminó con una apertura de Juan Cambón para Yosi. El del Boiro chutó en posición franca, pero encontró la respuesta de Alberto.

De ahí en adelante, la selección andaluza se mostró muy segura e incluso merodeó los dominios de Andrés Álvarez, aunque sin llegar a generar en exceso. Tampoco creó mucho Galicia, más allá de un par de intentos de desborde de Rachu, que no encontró ese hombre que remachara sus centrochuts.

Y así se llegó a la jugada que pudo dar la igualada a la ‘Irmandiña’ justo antes del descanso. En el añadido dispuso de una falta escorada a la banda izquierda, que parecía más dada a un envío al área, pero Lucas Camba probó el lanzamiento directo a portería y la pelota se acabó estampando contra el travesaño cuando ya había superado a Alberto.

Jarro de agua fría

La segunda mitad iba a empezar de la peor forma para Galicia. Andalucía encontró el 0-2 que le daba tranquilidad a partir de una gran jugada del lateral derecho Iván López, que cedió en el área para un Roberto que mandó un balón al segundo palo, donde Jeremías metió la bota para marcar a placer.

Fue un golpe duro para Galicia, que sin embargo no se rindió e incluso comenzó por fin a superar líneas mediante sus combinaciones. Gracias a ello se quedó cerca de marcar Facu Moreyra, pero Alberto se mostró muy seguro para mandar el balón a saque de esquina. Y en el córner, remate de cabeza franco de Carabán que se perdió junto al palo derecho de la meta.

A falta de 20 minutos para el final llegó la oportunidad de Achore, que entró en un triple cambio con Noel y Enjamio. Fue protagonista desde un inicio el lateral derecho del Montañeros, que en sus dos primeras acciones probó un centro y se quedó cerca del 1-2 con un remate cruzado desde dentro del área.

Galicia recortó distancias por medio de Lucas Camba a los 79 de juego. El del Alondras aprovechó una buena dejada de Noel para poner el 1-2 con un disparo a la escuadra. Quedaban diez minutos y Manolo García quemó sus naves introduciendo en el campo a los atacantes Lombao y Adri Rodríguez, una de las revelaciones de este inicio con el Céltiga.

Habría tiempo para una nueva ocasión de Achore, cuya volea se marchó por encima de la portería, y para una serie de córners e intentos en los que Galicia se mostró excesivamente imprecisa. Al final, un 1-2 que complica mucho las opciones de la ‘Irmandiña’, que tampoco estuvo acertada en la tanda de penaltis (3-4). Andrés Álvarez paró dos lanzamientos, pero fallaron Achore, Adri Rodríguez y Carabán.