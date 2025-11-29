Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol | Copa de Regiones de la UEFA

Galicia necesita una carambola tras caer ante Andalucía (1-2)

La ‘Irmandiña’ despertó tarde y queda pendiente de vencer mañana a Castilla y León para intentar ser una de las dos mejores segundas

Santi Mendoza
Santi Mendoza
29/11/2025 14:19
Achore Sánchez, lateral derecho del Montañeros, dispuso de 20 minutos
Achore Sánchez, lateral derecho del Montañeros, dispuso de 20 minutos
RFGF
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

Galicia inició con derrota ante Andalucía su camino en la Copa de Regiones de la UEFA (1-2) y se complicó sobremanera su clasificación para los cuartos de final de la fase nacional. La ‘Irmandiña’ reaccionó tarde y también cedió en una tanda de penaltis que sirve en caso de ser necesario un desempate, por lo que deberá vencer mañana con la mayor renta posible a Castilla y León para intentar entrar como una de las dos mejores segundas.

Habló durante la semana el seleccionador Manolo García de los pequeños detalles y la primera mitad se puede resumir en ello. Un lanzamiento de falta de Andalucía acabó con el balón en el fondo de la red y un intento idéntico de Galicia terminó con la pelota repelida por el travesaño. Pasaron más cosas, pero el resultado de 0-1 al entretiempo daba muestra de lo determinantes que habían sido esas acciones.

Manolo García posa con una camiseta de la RFGF en su despacho

Manolo García: "Creo que estamos dentro de las mejores selecciones de Tercera en España"

Más información

Fue además el inicio y cierre de 45 minutos intensos, pero de poco fútbol. Andalucía se adelantó a través de un balón parado en el perfil diestro de la frontal del área. Asumió la responsabilidad de disparar el lateral izquierdo Ángel y su zurdazo superó la barrera y voló hacia la portería sin que pudiera hacer nada Andrés Álvarez. Golazo del jugador del Chiclana.

Galicia trató de reaccionar pronto y se quedó cerca del empate en una jugada combinativa que terminó con una apertura de Juan Cambón para Yosi. El del Boiro chutó en posición franca, pero encontró la respuesta de Alberto.

De ahí en adelante, la selección andaluza se mostró muy segura e incluso merodeó los dominios de Andrés Álvarez, aunque sin llegar a generar en exceso. Tampoco creó mucho Galicia, más allá de un par de intentos de desborde de Rachu, que no encontró ese hombre que remachara sus centrochuts.

Y así se llegó a la jugada que pudo dar la igualada a la ‘Irmandiña’ justo antes del descanso. En el añadido dispuso de una falta escorada a la banda izquierda, que parecía más dada a un envío al área, pero Lucas Camba probó el lanzamiento directo a portería y la pelota se acabó estampando contra el travesaño cuando ya había superado a Alberto.

Jarro de agua fría

La segunda mitad iba a empezar de la peor forma para Galicia. Andalucía encontró el 0-2 que le daba tranquilidad a partir de una gran jugada del lateral derecho Iván López, que cedió en el área para un Roberto que mandó un balón al segundo palo, donde Jeremías metió la bota para marcar a placer.

Fue un golpe duro para Galicia, que sin embargo no se rindió e incluso comenzó por fin a superar líneas mediante sus combinaciones. Gracias a ello se quedó cerca de marcar Facu Moreyra, pero Alberto se mostró muy seguro para mandar el balón a saque de esquina. Y en el córner, remate de cabeza franco de Carabán que se perdió junto al palo derecho de la meta.

A falta de 20 minutos para el final llegó la oportunidad de Achore, que entró en un triple cambio con Noel y Enjamio. Fue protagonista desde un inicio el lateral derecho del Montañeros, que en sus dos primeras acciones probó un centro y se quedó cerca del 1-2 con un remate cruzado desde dentro del área.

Galicia recortó distancias por medio de Lucas Camba a los 79 de juego. El del Alondras aprovechó una buena dejada de Noel para poner el 1-2 con un disparo a la escuadra. Quedaban diez minutos y Manolo García quemó sus naves introduciendo en el campo a los atacantes Lombao y Adri Rodríguez, una de las revelaciones de este inicio con el Céltiga.

Habría tiempo para una nueva ocasión de Achore, cuya volea se marchó por encima de la portería, y para una serie de córners e intentos en los que Galicia se mostró excesivamente imprecisa. Al final, un 1-2 que complica mucho las opciones de la ‘Irmandiña’, que tampoco estuvo acertada en la tanda de penaltis (3-4). Andrés Álvarez paró dos lanzamientos, pero fallaron Achore, Adri Rodríguez y Carabán.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Paula Vázquez luce una bandera deportivista en Riazor

Mi vida en Blanquiazul | Paula Vázquez: “Mi padre me llevaba a Riazor cuando no podía ni subir los escalones”
Armando Palleiro
Gabriel Villares e Ignacio Buruaga posan con las camisetas de sus equipos

Un derbi de acento 'koruño' en Monte Alto
Raúl Ameneiro
Una acción defensiva de César Carballeira durante el Liceo 5-3 Voltregà del pasado mes de mayo

El Liceo se enfrenta a su pasado en el regreso a Riazor
Raúl Ameneiro
Andrea Pérez, en uno de los duelos de la temporada pasada con el UE Mataró

Prueba de fuego para el líder Maristas en la pista del UE Mataró
Chaly Novo