O Noso Fútbol | Primera Futgal

Derbi entre Marte y Orillamar con objetivos contrapuestos

El equipo de Dani Casal tiene la oportunidad de recuperar su lugar en la zona de playoff de ascenso a Preferente Futgal

Santi Mendoza
Santi Mendoza
29/11/2025 21:49
Iago Romar, jugador del Orillamar, durante un partido de la pasada temporada
Iago Romar, jugador del Orillamar, durante un partido de la pasada temporada
PATRICIA G. FRAGA
Avanza el grupo 1 de Primera Futgal, que este fin de semana vivirá su decimotercera jornada. Lo hará en un domingo en el que destaca especialmente un derbi con objetivos contrapuestos entre Marte y Orillamar, pero que también tiene un duelo entre el segundo y el tercer clasificado. 

Marte-Orillamar (Torre 1, 12.30 horas): La derrota ante el Perlío cortó una racha de cinco victorias consecutivas del Orillamar, que pese a ello sigue en disposición de encontrar su sitio entre los tres primeros. Por su parte, el Marte necesita salir de una situación complicada, pues tras sumar un punto de los últimos 18, ha caído a la decimoquinta posición y ve el descenso a cuatro puntos. 

Sporting Cambre-Cedeira (Dani Mallo, 12.30 horas): Otro equipo que atraviesa un mal momento es el Sporting Cambre, quien tras cuatro derrotas seguidas ha pasado de liderar la clasificación a la séptima plaza. En esta ocasión se mide a un Cedeira que marcha décimo. 

Meirás-Sporting Meicende (Misael Prieto, 16.00 horas): El Orillamar depende de sí mismo para acabar entre los tres primeros a causa de este enfrentamiento. Ambos llevan un punto más y tratarán de defender su posición y de meter presión al líder Carral.

Imperátor-As Pontes (Leyma, 16.00 horas): Los dos últimos clasificados tienen ante sí una importante cita. As Pontes viene de logar su primera victoria el pasado domingo ante el Marte y el Imperátor ha visto frenado su atisbo de reacción con Toño Rodríguez. 

Toño Rodríguez, durante el Imperátor - Meirás

Toño Rodríguez (Imperátor): "Cuando salgamos de ahí, ya veremos si somos tan buenos"

Más información

Perlío-Ural Español (Os Pinares, 16.00 horas): El equipo de Adrián Cagigao busca en Fene un nuevo resultado positivo tras vencer la semana pasada al Eume. 

Carral-Oza Juvenil (O Castro, 16.00 horas): El líder buscará su sexto triunfo en siete partidos contra un Oza Juvenil que quiere resarcirse de su derrota ante el Cedeira y acercarse a la zona de playoff de ascenso. 

Relámpago-Olímpico (Leyma, 18.00 horas): Otro equipo que tiene como meta estar en la batalla por la promoción es el Olímpico de Rutis, que viene de ver cortada una buena racha y no quiere fallar ante un Relámpago que ve la zona de descenso a cinco puntos. 

Sporting Coruñés-Galicia Mugardos (Torre 2, 18.00 horas): El triunfo ante el Olímpico da confianza a un Sporting Coruñés que esta jornada no lo tendrá nada fácil, pues se enfrenta a un Mugardos que parece haber encontrado el tono tras un inicio irregular.

Eume Deportivo-Torre (Gándara, 18.00 horas): Tras la salida de Jordi Uriach y la llegada de Jaime Marín como nuevo técnico, el Torre ha cosechado una victoria y una derrota. En su tercer partido al frente, el exentrenador del Sporting Coruñés visitará al Eume, undécimo clasificado. Para el equipo de Monte Alto, la cita de A Gándara es una buena opción de acercarse a la zona alta de la tabla.

