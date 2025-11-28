Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Fútbol

La menina de la coruñesa Irene González, pionera en el fútbol femenino español, luce en las calles de Madrid

La organización World Football Summit tiene como objetivo traer la menina a A Coruña en el mes de marzo, acompañada de un evento lleno de actividades

Lucía Dávila
Lucía Dávila
28/11/2025 17:41
La menina de Irene González
La menina de Irene González
Desde el pasado 15 de noviembre y hasta el próximo 15 de diciembre, las calles de Madrid se vuelven a llenar de más de 30 meninas de 1,80 metros de alto, diseñadas por personalidades de la música y el espectáculo, la moda, la gastronomía, el deporte o las redes sociales. Se trata de la octava edición de la iniciativa Meninas Madrid Gallery en la que, por tercer año consecutivo, volverá a estar World Football Summit, una plataforma de referencia que reúne a las figuras clave del ecosistema global del fútbol para compartir estrategias, detectar oportunidades de inversión, impulsar la innovación y crear conexiones de alto valor.

Este año, junto a Summa Branding, lanzan ‘La Menina Pioneras’, un proyecto con el que buscan hacer un homenaje a las mujeres que abrieron camino en el mundo del deporte alrededor de la figura de la coruñesa Irene González, reconocida como la primera futbolista profesional española.

“Yo llevo colaborando con el World Football Summit desde hace un año más o menos, porque ellos tienen un proyecto que se llama ‘La Gira de la Menina’, justamente, que se trata es de ir por distintas ciudades de España ejemplificando el papel de la mujer en puestos de trabajo que no son asociados a su rol de mujer normalmente. Por ejemplo, ingenieras, deportistas, directivas de entidades deportivas... Ellos lo centran más en el deporte porque son una organización deportiva, pero bueno, siempre hay espacio para científicas y demás. La Menina con el nombre de Irene surge porque es la primera vez que el World Football Summit puede exponer al suya propia en el Meninas Madrid Gallery. Como eran conocedores de la historia de Irene porque yo se la expliqué, y como realmente es una pionera en su campo, pues decidieron hacerlo. Que mejor forma que la primera menina que hay expuesta en el World Football Summit sea en honor a Irene, que fue la pionera del fútbol profesional", explica Tamara Marcos, colaboradora de World Football Summit. 

Las mujeres que cambiaron el deporte gallego

Más información

Irene, nacida en A Coruña el 26 de marzo de 1909, fue la primera jugadora en competir de igual a igual entre hombres en los años veinte, y fundó su propio equipo llamado Irene Fútbol Club. Ejerció de delantera, pero ganó fama porque se puso bajo palos, era la capitana en un mundo de hombres  y se convirtió en la primera mujer en cobrar por jugar al fútbol en España. Por desgracia, murió muy joven de tuberculosis, pero dejó un legado eterno.

Ahora, su menina luce en la Plaza de Callao de Madrid y viste la camiseta solidaria de All for One FC, una marca de lifestyle que utiliza la moda y la cultura para convertir el fútbol en una plataforma de transformación positiva. En la figura, la gente pega post-it con nombres de mujeres que fueron importantes en la búsqueda de la igualdad y visibilidad del papel de la mujer en este deporte, o de aquellas que vienen detrás y sueñan con serlo algún día.

De Irene a Irene | Centenario del fútbol femenino gallego

Más información

"Está teniendo muy buena acogida. Las meninas en general, pero en concreto en el World Football Summit, con el trabajo que ellos hacen en su vertical de apoyo al deporte femenino, están viendo que la gente de verdad está demostrando el interés por conocer las historias, por ver la importancia que tiene el papel de la mujer en el desarrollo del deporte. No solo con la parte deportiva como tal, sino también con el trabajo que hay detrás, como te decía antes del tema de la dirección de entidades deportivas, de la gestión deportiva y demás", explica Tamara sobre la labor de la entidad.

Irene en A Coruña

Para marzo de 2026, tienen como objetivo llevar la menina de Irene a A Coruña, acompañada de un evento con múltiples actividades. "Empecé a colaborar con World Football Summit y salió el tema del Barrio de las Meninas de Ferrol y de Irene, cuando vienen a un evento que organizamos en mayo y es cuando se decide que Irene va a ser la menina del World Football Summit. El objetivo de esto era traer ese evento a A Coruña y lo estamos preparando para marzo del año que viene. La idea es que sea por la zona de Palexco, del Parrote o por ahí, porque tiene que ser exterior para que llegue al máximo de gente posible. Es donde hay más explanada para también montar campos de fútbol 3. Es un evento de entrada libre para colegios y para todo el mundo. Hay actividades de todo tipo, de deporte inclusivo también, y cosas muy curiosas para hacer. La idea es que en marzo, si conseguimos traer el evento a A Coruña, la menina de Irene quede aquí expuesta el mes que dura la activación", termina.

