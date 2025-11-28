La Copa del Rey, un sueño ¿imposible? para el Montañeros

Eli Flores, máximo goleador del Montañeros, durante el partido de la pasada jornada contra la Gimnástica de Torrelavega CARLOTA BLANCO

Consumido el primer tercio de competición en el grupo 1 de la División de Honor Juvenil, el Montañeros está más cerca del cuarto puesto que de la zona de descenso. Quedan cinco jornadas para que termine la primera vuelta, por lo que la cantera morada se ha ganado que al menos se plantee la siguiente pregunta: ¿Es la Copa del Rey un sueño imposible?

La lógica dice que sí, pues sería toda una hazaña colarse entre los 32 equipos de una competición que disputan las mejores canteras de España, pero los números dan una posibilidad. Y los partidos antes de que se establezca el corte, un rayo de esperanza.

La DH Juvenil está compuesta por siete grupos de 16 equipos (a excepción del andaluz, que cuenta con 18). Al término de la primera vuelta, los cuatro primeros clasificados obtienen billete para la Copa del Rey y los cuatro quintos con mejor promedio entran también en una competición del K.O. que se disputa mediante eliminatorias a partido único en las semanas siguientes.

El Montañeros es en estos momentos noveno, a tres puntos tanto del cuarto (Bansander), como del quinto (Racing de Santander). Y en las cinco próximas jornadas se medirá a Solares-Medio Cudeyo (15º), Arosa (10º), Lugo (11º), Deportivo (3º) y Pontevedra (16º).

Clasificación del grupo 1 de la División de Honor Juvenil tras diez jornadas

Una de las dificultades para el equipo coruñés es que solo será local ante Arosa y Deportivo. Por contra, juega a su favor que el conjunto blanquiazul es el único que en estos momentos se encuentra por delante en la clasificación y todavía no parece la máquina engrasada que se hizo con el título en las dos últimas temporadas. En cualquier caso, todo lo que sea ir ganando partidos a los rivales de la zona baja servirá al Montañeros para hacer camino hacia el objetivo de la permanencia, independientemente de que no le alcance para la Copa del Rey.

Pero en el mejor de los escenarios, ¿cuáles son los grandes rivales del equipo dirigido por Borja Guerreiro? La clasificación e historia dice que Bansander, Racing de Santander y Real Oviedo. Son los tres equipos que cuentan con quince puntos, cifra que tratará de alcanzar el Monta este domingo (12.30 horas) en Solares. Y los enfrentamientos directos muestran que la cantera morada no está tan lejos de ellos, pues obtuvo los siguientes resultados: empate ante el Racing (1-1), derrota por la mínima contra el Bansander (2-1) e igualada en Oviedo (2-2).

Donde deberá dar un paso adelante el Montañeros es en sus actuaciones a domicilio, pues el del Requexón es su único punto hasta la fecha. En A Grela sí está mucho mejor, invicto tras tres victorias y dos empates.

Balance positivo

Su entrenador, Borja Guerreiro, se muestra satisfecho con cómo ha ido el inicio de curso. “El balance es bueno; veo muchas cosas que me hacen ser positivo. Hemos jugado fuera de casa contra cinco de los siete primeros clasificados y, excepto en A Madroa, que nos quedamos con diez en la primera parte, el equipo compitió de tú a tú contra todos. Solo sacamos un punto, pero merecimos más, al menos en las tres primeras salidas. En casa estamos siendo bastante fiables, algo muy importante. Y luego creo que tenemos a toda la plantilla enganchada y con esa competitividad interna que les obliga a mejorar cada día, pues 22 han sido titulares alguna vez y 18 están por encima de los 300 minutos”, argumenta el preparador.

El de As Pontes detalla también lo que más le gusta de su equipo y algunos aspectos que deben pulir en las próximas semanas: “Destacaría especialmente el nivel de competitividad que estamos mostrando. Además de jugar bien, apretamos como exige esta categoría. De lo primero no tenía dudas, porque es una plantilla de mucho talento, pero lo segundo es lo que va a determinar nuestra clasificación. A mejorar, diría que a nivel defensivo nos ha faltado contundencia y concentración en determinadas situaciones; y en lo ofensivo, el ímpetu que ponemos en la presión muchas veces nos lleva a atacar demasiado rápido. Debemos interpretar mejor cuando toca correr y cuando organizarse para evitar que se rompan partidos en los que no nos interesa”.

Segundo en el pichichi

Una de las grandes armas ofensivas del equipo es Eli Flores, segundo máximo goleador del grupo solo por detrás del celtista Jorge Pérez-Lafuente. El atacante lee de la siguiente forma la situación del equipo: “Estamos muy unidos y sabemos el margen de crecimiento que tenemos: lo estamos haciendo muy bien en casa, pero tenemos que mejorar bastante fuera. Queremos dejarlo todo en el campo, luchar partido a partido, seguir subiendo posiciones en la tabla, ya que está todo muy igualado, y mantener opciones de clasificarnos para la Copa del Rey”.

El ex del Ural valora su momento anotador, pero pone por delante al colectivo. “Es importante ayudar al equipo con goles, pero quiero hacerlo en todo lo posible”, enfatiza el delantero, que destaca el esfuerzo y la confianza del equipo como los motivos que le han llevado a marcar seis goles en este inicio.