Andalucía, primer escollo para Galicia

La selección gallega, en un entrenamiento RFGF

La selección gallega inicia este sábado ante Andalucía (Mariano Haro, 12.00 horas) su camino en la Copa de Regiones de la UEFA. Es uno de los 19 combinados que participa en la fase nacional, de donde solo saldrá el único representante en la fase europea.

Manolo García: "Creo que estamos dentro de las mejores selecciones de Tercera en España" Más información

Galicia, campeona en 2023, quiere volver a recorrer todo el camino y para ello debe superar en primer lugar una fase de grupos de la que saldrán ocho selecciones clasificadas. La ‘Irmandiña’ comparte el grupo D con Andalucía y Castilla y León, quienes disputaron ayer su partido con triunfo por 2-1 del conjunto sureño. Las cuentas para lograr la clasificación a la fase intermedia son claras: Galicia debe ganar el grupo o ser una de las dos mejores segundas.

Cabe destacar que, al finalizar cada encuentro, sea cual sea el resultado, se procederá al lanzamiento de penaltis para sumar una variable más en caso de que haya que deshacer un empate. En lo que respecta al encuentro de ayer, Castilla y León se impuso por 6-7 tras 16 lanzamientos.

El seleccionador Manolo García deberá confeccionar un once teniendo en cuenta que mañana, a la misma hora, el equipo afrontará su segundo compromiso ante Castilla y León. Entre los 18 convocados se encuentra Achore Sánchez, lateral derecho del Montañeros que hace su debut en esta competición.

En su entrevista con este diario, el técnico ferrolano hizo referencia a la importancia de los primeros minutos en un torneo tan corto como este. Por otra parte, explicó que el balón parado y el acierto en las áreas pueden marcar la diferencia. “Si esos pequeños detalles nos van a favor, estaremos en la siguiente fase”, aseguró.