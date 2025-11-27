El Montañeros anuncia la salida de Jony, que firma por el Órdenes

Jony dispara a puerta en el Montañeros - Pol de la temporada pasada PATRICIA G. FRAGA

El Montañeros, octavo clasificado del grupo 1 de Tercera Federación, ha anunciado la salida de su jugador Jony Rodríguez (Ponferrada, 2001). El mediapunta no estaba teniendo los minutos deseados en este inicio de curso y, tras hablar con el club, acordó una marcha ante la que el Órdenes, de Preferente, se ha movido rápido para acometer su contratación.

Tras jugar en Galicia en el Santa Cruz CF y en el Laracha CF, Jony firmó con el Montañeros en el verano de 2023. Durante la primera temporada disputó más de 2.000 minutos repartidos en 35 encuentros (22 de ellos como titular) y aportó tres goles a un equipo que acabó en sexta posición. El curso pasado, que significó el ascenso a Tercera Federación y la consecución de la Copa de A Coruña y la Copa Diputación, el mediapunta participó en 28 partidos (17 desde el inicio). En esta, sin embargo, seis ingresos desde el banquillo le sirvieron para acumular tan solo 87 minutos.

“Todos buscamos participación y considero que estoy en una edad en la que lo mejor es tener minutos y demostrar de lo que eres capaz. Esta temporada, por la circunstancia que fuese, no los estaba teniendo y por ello hablé con Jairo y decidí buscar otro destino. Pery fue el primero en hablarme y me gustó su interés. Me propuso un proyecto bonito y eso se suma a un buen grupo en el que conozco a algunos jugadores”, explica Jony sobre los motivos de su fichaje por el equipo de Vista Alegre, tercero en el grupo 1 de Preferente.

Por su parte, el técnico Pery López, explica que su interés venía de lejos y se muestra esperanzado con obtener un salto de calidad con su fichaje: “Es un jugador que ya quise firmar para el Orillamar en el verano del 2022, pero finalmente se decantó por Laracha. Entendemos que nos puede ayudar a sumar minutos de calidad por dentro y viene acostumbrado a trabajar cuatro días a la semana con Jairo, así que el ritmo ya lo trae de casa. Además, es un chico con un entendimiento alto del juego, así que su proceso de adaptación será muy rápido. Nuestra primera impresión es muy positiva”.