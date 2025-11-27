Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol | Tercera Federación

El Montañeros anuncia la salida de Jony, que firma por el Órdenes

El mediapunta estaba contando con pocos minutos y busca su sitio en un equipo de la zona alta de Preferente

Santi Mendoza
Santi Mendoza
27/11/2025 20:01
Jony dispara a puerta en el Montañeros - Pol de la temporada pasada
Jony dispara a puerta en el Montañeros - Pol de la temporada pasada
PATRICIA G. FRAGA
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

El Montañeros, octavo clasificado del grupo 1 de Tercera Federación, ha anunciado la salida de su jugador Jony Rodríguez (Ponferrada, 2001). El mediapunta no estaba teniendo los minutos deseados en este inicio de curso y, tras hablar con el club, acordó una marcha ante la que el Órdenes, de Preferente, se ha movido rápido para acometer su contratación.

Tras jugar en Galicia en el Santa Cruz CF y en el Laracha CF, Jony firmó con el Montañeros en el verano de 2023. Durante la primera temporada disputó más de 2.000 minutos repartidos en 35 encuentros (22 de ellos como titular) y aportó tres goles a un equipo que acabó en sexta posición. El curso pasado, que significó el ascenso a Tercera Federación y la consecución de la Copa de A Coruña y la Copa Diputación, el mediapunta participó en 28 partidos (17 desde el inicio). En esta, sin embargo, seis ingresos desde el banquillo le sirvieron para acumular tan solo 87 minutos.

Pape pelea un balón durante el partido

El Montañeros derriba el muro del Somozas (1-0)

Más información

“Todos buscamos participación y considero que estoy en una edad en la que lo mejor es tener minutos y demostrar de lo que eres capaz. Esta temporada, por la circunstancia que fuese, no los estaba teniendo y por ello hablé con Jairo y decidí buscar otro destino. Pery fue el primero en hablarme y me gustó su interés. Me propuso un proyecto bonito y eso se suma a un buen grupo en el que conozco a algunos jugadores”, explica Jony sobre los motivos de su fichaje por el equipo de Vista Alegre, tercero en el grupo 1 de Preferente.

Por su parte, el técnico Pery López, explica que su interés venía de lejos y se muestra esperanzado con obtener un salto de calidad con su fichaje: “Es un jugador que ya quise firmar para el Orillamar en el verano del 2022, pero finalmente se decantó por Laracha. Entendemos que nos puede ayudar a sumar minutos de calidad por dentro y viene acostumbrado a trabajar cuatro días a la semana con Jairo, así que el ritmo ya lo trae de casa. Además, es un chico con un entendimiento alto del juego, así que su proceso de adaptación será muy rápido. Nuestra primera impresión es muy positiva”.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Nuria Ríos maneja el balón durante un partido de esta temporada

Nuria Ríos ya se hace notar en Maristas tras superar su lesión
Raúl Ameneiro
Bebeto en la firma de libros en el centro comercial Cuatro Caminos

La Navidad empieza este viernes en María Pita con Bebeto
Bea Arrizado
José Carlos Lazo, celebrando un gol

El análisis | El Albacete, un volcán en erupción con cráter atrás
Xurxo Gómez
Mulattieri sufre una falta en el Dépor-Ceuta

El bloqueo de Mulattieri: el italiano atraviesa la segunda sequía más larga de su carrera
Eder Pereira