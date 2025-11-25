Enzo Pettofrezza, el extra que necesitaba el Meicende

Enzo Pettofrezza, durante el partido del pasado domingo ante el Relámpago kaatya.png

Los tres años de Enzo Pettofrezza (Buenos Aires, Argentina, 2000) en España se resumen a través de una categoría: Primera Futgal. Su destacado papel con el Atlético San Pedro en Segunda llamó la atención del Carral, equipo con el que disputó un playoff de ascenso antes de enrolarse en las filas del Ural Español. Y del conjunto verde, al Sporting Meicende, donde es una de las apuestas del técnico Maikel Naujoks para pelear por el ascenso a Preferente.

Por el momento, la temporada marcha bien para el conjunto rojiblanco, que está situado en la segunda posición a tres puntos del líder Carral. Una posición que alcanzó tras la victoria del pasado domingo ante el Relámpago (1-0) con tanto de Enzo. “Fue complicado porque se nos cerraron atrás. En nuestro campo solemos jugar de una forma determinada, cuidando el balón sin olvidarnos de la recuperación, y enfrente teníamos a un rival que compite y va a la contra. Necesitábamos paciencia y la tuvimos”, resume el centrocampista del Sporting Meicende.

Cantó gol en una acción en la que apareció desde segunda línea, algo que intenta hacer cuando puede. “Trato de aparecer por ahí porque sé lo difícil que es marcar al jugador que llega desde atrás”, explica. Enzo destaca que se ve más maduro a la hora de competir, sin que ello haya implicado pérdida de intensidad: “Mi forma de vivir el fútbol es muy intensa, por lo que trato de llevar eso a la forma de jugar, de disputar las pelotas, de vivir… Los argentinos tenemos una forma de vivir el fútbol muy especial y todo eso hace que sea un poco insoportable dentro del campo, pero intento que sea a favor del equipo”.

“Sé cuál es mi rol; Maikel me lo hizo saber a principio de temporada y estoy encantado de poder sumar. Me noto mucho más maduro y mi personalidad se calmó mucho. Estoy disfrutando y con ganas de ayudar a conseguir lo que queremos”, añade el porteño.

Cuando habla de su papel se refiere al del compañero que aprieta. “Trato de dar buena imagen y acompañar al equipo. Siempre tengo ganas de entrenar y de molestar a la gente en los entrenamientos, que al final sé que son cosas positivas. Trato de sumar y aportar a todos los compañeros para que el equipo funcione mejor”.

Y es que el Meicende de la temporada pasada, subcampeón de la Copa de A Coruña y séptimo clasificado en Liga, adolecía un poco de tener más de un plan. Era un equipo con buen trato de balón, pero algo blando en según que circunstancias. “Justamente por eso vino también Teo, un chico que estaba en el Dubra. Ahora tenemos un equipo mixto, un poco de todo, y eso está bueno para competir. No todos los campos son iguales, los rivales tampoco… Tenemos una competencia sana, todo es positivo y por eso hemos empezado muy bien”, resume el jugador de 25 años.

Los argentinos suelen tener reservas para hablar de objetivos. Hablan de la mufa (gafe en España), pero no es el caso de un Enzo que sueña en grande. “Yo creo que nosotros lo tenemos muy claro, aunque falta muchísimo. Se habla de la Copa, porque la gente quedó muy contenta de haber llegado a la final la temporada pasada y meter a 1.000 aficionados en Riazor, y también de pelear por el ascenso. Queremos ir a por todo”, enfatiza.

Buenos Aires - A Coruña

Su llegada a Galicia tuvo que ver única y exclusivamente con el fútbol, pues le apetecía explorar nuevos horizontes. “Empecé con el fútbol sala y el fútbol 7 y a los 15 años empecé a jugar en un club de fútbol 11 llamado San Miguel. Estuve hasta los 21, jugué bastante en el reserva en la tercera categoría y me fui porque no tenía hueco en el primer equipo. Después me marché a un equipo de cuarta división en el que tampoco tuve lugar; coincidió el COVID que fue complicado para los de mi camada y, tras jugar un torneo regional, me vine a intentar crear mi historia acá”, resume Enzo, que se queda con el nivel competitivo que tienen las categorías de ‘ascenso’ argentinas.

“Vine por el fútbol, por algo diferente. Se vino un poco después mi pareja, que es la que me soporta y solo tengo palabras de agradecimiento, pero mi familia es de clase media y no tenía necesidad de salir de Argentina para vivir. Por ello fue complicado: por mis sobrinos, mis tíos, los bisabuelos que perdí cuando estuve aquí, también el papá de un amigo… fue duro”, reconoce el centrocampista, que destaca sentirse bien y adaptado a la ciudad de A Coruña.

Perspectiva de futuro

Enzo entiende que cualquier cambio conlleva ahora una gran responsabilidad para él. “Hoy mi vida no solo depende de mí. También de mi pareja, con quien tengo dos perras, y del trabajo, y por todo ello no es fácil dar el salto de golpe. Hay que irse preparando poco a poco, pero mi gran objetivo es disfrutar del fútbol todos los días”, desea.

¿Hasta dónde quiere llegar? “Quiero ver hasta dónde me da; trataré de llegar hasta donde pueda. Mi idea es competir fuerte, intenso, bien. Trato de enfocarme lo máximo que puedo, estar siempre apto para esto y me da mucha tranquilidad saber que estoy bien. Si me llega algo mejor, ya se verá, ya tuve varios contactos para irme a Italia o una opción de Ciudad Real en la que me daban lo que había pedido, pero era dejar todo otra vez y al final me decanté por mantener la estabilidad personal”, contesta un Enzo que este curso lleva 797 minutos repartidos en doce partidos (en ocho de ellos partió desde el inicio).

Por último, el mediocentro hace referencia a los motivos por los que cree que el Sporting Meicende puede estar a corto-medio plazo en Preferente. “Es uno de los equipos de la zona que está creciendo. Lo de las 1.000 personas en Riazor es un ejemplo, pero hay una estructura y muchas cosas positivas en el día a día que hacen pensar eso”, apunta.

Enzo destaca también la importancia de acabar bien posicionado el año natural. De aquí a final de 2025, el Sporting Meicende visitará al Meirás, recibirá al Sporting Cambre y al Olímpico y terminará con un duelo en A Pedreira contra el Galicia Mugardos.

Test

1. Nota a su equipo hasta el momento.

Un 7. Podemos dar muchísimo más.

2. Nota a Enzo Pettofrezza.

Un 7 también. Tengo que seguir adaptándome y mejorar.

3. Una virtud / Un defecto.

Los duelos y la recuperación / La sangre caliente.

4. El mejor jugador de su equipo.

Dos de mi posición: Teo y Jorge Pereiro.

5. ¿A qué jugador de otro club ficharía?

Sin dudarlo: Jony, del Carral.

6. La mejor plantilla de la Liga.

Nosotros. Creo que es la más completa.

7. El mejor rival al que se ha enfrentado este curso.

Me sorprendió mucho el Imperátor, su juventud...

8. Un equipo difícil en este final de primera vuelta.

Tengo intriga por la visita a Mugardos.

9. Una manía o superstición los días de partido.

Desayunar siempre lo mismo y utilizar un perfume.

10. Un deseo para esta temporada.

Ascender y ganar la Copa de A Coruña.