Diario de Ferrol

O Noso Fútbol | Modestas con Talento 3

Alexia Olveira: "Empecé a jugar al fútbol por un anime, no voy a mentir"

La delantera del Culleredo lleva 17 goles en seis partidos y acaba de marcar un póquer contra el Órdenes B

Santi Mendoza
Santi Mendoza
25/11/2025 18:21
Alexia Olveira, en un partido con el Culleredo
CEDIDA
Descubrir Inazuma Eleven sirvió a Alexia Olveira (Cambre, 2005) para aficionarse al fútbol. Por ello, empezó a practicarlo a los 13 años, saltó rápidamente a categoría sénior y ahora, con la veintena ya cumplida, es la jugadora más destacada del grupo 2 de Terceira Galega. Y es que sus datos con el Culleredo hablan por sí solos: 17 goles en seis partidos y un póquer el pasado domingo ante el Órdenes B. 

Sabela Tarrío, durante un encuentro con el Eirís

MODESTAS CON TALENTO | Sabela Tarrío: "Sabemos que los primeros partidos son muy importantes”

Más información

¿Cómo fue el partido? 

Estuvo bien. Empezamos perdiendo, pero ahora aunque nos metan un gol reaccionamos ‘en cero coma’. No nos venimos abajo y enseguida entramos otra vez en el partido.

¿Había marcado alguna vez cinco goles el mismo día? 

Nunca. Tres o cuatro sí, pero cinco jamás. 

¿De qué forma acostumbran a llegar sus goles? 

Mis goles suelen ser a través de balón al espacio. A mí me mandan un pase largo, me pongo a correr y no me complico mucho. Regate no tengo demasiado, pero tengo mucho cuerpo y mucha velocidad. 

El curso pasado quedaron décimas y este van cuartas. ¿Qué objetivo se marcan? 

Este año queremos ascender. Vemos el equipo que tenemos y creemos que es posible. El año pasado era todo nuevo: muchas empezaban a jugar, otras veníamos de equipos distintos… Nos costó conectar y también tuvimos mala suerte en algunos partidos.

"Llegué a jugar con el sénior femenino y el cadete masculino al mismo tiempo"

¿Estuvo en algún otro equipo aparte del Culleredo y el Brexo Lema? 

No. Llevaba siete u ocho años en el Brexo Lema. Empecé con 13 y era la pequeña jugando contra gente de 20 o 30. Aprendí un montón, pero la última temporada hubo muchos problemas y yo también quería centrarme en los estudios. 

¿Qué balance hace de esa etapa en el Lema? 

Tengo buenos recuerdos. Incluso recuerdo una temporada que jugué a la vez con el femenino sénior y el cadete masculino, me pasaba todo el fin de semana con el fútbol. Con las compañeras me llevaba muy bien, pero en los dos últimos años cambió todo: directiva, entrenadores... y decidí cortar y probar algo nuevo. 

¿Por qué el Culleredo? 

Al principio iba a dejar el fútbol. Pero una amiga de boxeo me dijo: “Vente al Culleredo, que queremos hacer un equipo de once y nos vienes muy bien”. Fui a la jornada de puertas abiertas, me encontré con gente que ya conocía y me quedé. Me compenetro muy bien con las compañeras y las entrenadoras están muy atentas. 

¿Qué le llamó la atención del fútbol en su día? 

Yo empecé a jugar por un anime, no voy a mentir: Inazuma Eleven. Luego ya empecé a ver más fútbol de verdad. 

Ana Roade durante un partido con el Orillamar

Ana Roade: "Siempre me gustó el fútbol, pero empecé a jugar a los 18"

Más información

¿Y cuáles son sus referentes? 

Mis referentes son Alexia Putellas, y no solo por el nombre (risas) y Aitana Bonmatí. Y en chicos, aunque no sea delantero como yo, me encanta Calafiori, es súper dinámico. También Paulo Dybala, mi ídolo. 

Una pregunta difícil: ¿En qué categoría podría jugar? 

Cuando bajé a Terceira noté mucho el cambio de nivel. Si me lo propusiera, creo que podría estar, como mucho, en Primeira Galega. Quizá de haber empezado desde pequeña en un club como el Orzán podría haber llegado más arriba. 

¿Se ve en el Culleredo o está abierta a todo? 

Me llamaron equipos de Segunda, pero prefiero quedarme. Estoy bien, quiero ayudar y ver si conseguimos subir. 

¿Qué jugadora de su Liga no puede faltar en esta sección? 

Laura Raña, del Cercedense. Jugamos este domingo, la recuerdo de otras temporadas y me parecía muy buena.

