Rodri Alonso cambia la suerte del Silva

Rodri Alonso, delantero del Silva, conduce el balón durante un partido de esta campaña

La última posición del Silva en el grupo 1 de Tercera Federación no se explica desde la mala suerte, pero en alguna que otra ocasión el fútbol sí estaba siendo cruel con el equipo coruñés. Un gol con poco del rival, falta de acierto propia, alguna expulsión en mal momento... Por ello, cuando justo antes del descanso Rodri Alonso (Ponferrada, 1992) falló su penalti contra el Lugo B, la sensación era que no salía nada. Pero el rechace cayó en sus botas, embocó y su equipo acabó venciendo por 0-2. “Pensé en la fortuna del rechace a placer y en que ya era hora de que la suerte cayese de nuestro lado”, exclama aliviado el protagonista, que analiza la situación del equipo.

Pese a que la victoria no saca al Silva de la última plaza, le deja a seis puntos de la salvación antes del parón por la Copa de Regiones de la UEFA. “Aunque ellos dispusieron de más balón, no tenían controlado el partido. Cada vez que robábamos, creábamos peligro cerca del área del Lugo, ya fuera con transiciones rápidas o con combinaciones más largas”, valora Rodri Alonso.

Se da la circunstancia de que los dos triunfos del equipo este curso —el otro llegó con un 1-0 ante el Barco— contaron con la aportación goleadora del ponferradino. “Creo que es una casualidad, nada más que eso. Mi responsabilidad es trabajar para dar mi máximo al club, aportando como jugador y como persona”, enfatiza.

El Silva mostró brotes verdes la semana anterior ante el Gran Peña al pasar a jugar con un 3-4-1-2. Pese a la derrota, Diego Armando mantuvo la apuesta y en A Cheda dio sus frutos. “Yo casi nunca había jugado con carrileros, solo contadas veces, y parece que nos estamos adaptando bien. Contra el Lugo B, la mayor parte del peligro generado fue gracias a Álvaro y Parafita, que hicieron un partidazo. Y además, defensivamente estuvieron muy bien”, reconoce Alonso. Más allá de eso, el punta entiende que el Silva estuvo bien en el trabajo defensivo, la intensidad, las ganas y la motivación por mejorar la situación.

Rodri Alonso no esconde que necesitaban el refuerzo positivo que solo dan los triunfos. “Da mucha confianza. Hemos hecho buenos partidos, pero si no ganas, parece que no sirve el trabajo realizado o las buenas sensaciones. Sobre todo, cuando la necesidad de ganar es tan importante como en nuestro caso”, puntualiza. De su gol se queda con que también le suma para su moral, especialmente porque ayudó a que el equipo venciera.

El delantero valora el trabajo del nuevo entrenador, pero hace autocrítica: “No considero que se haya dado un paso adelante como tal. El trabajo con Noé (destituido hace tres jornadas) era bueno también; los entrenamientos fueron y son intensos y con ritmo... Creo que el cambio de entrenador puede dar un aire diferente, pero al final lo que pasa en el campo depende en gran parte de los jugadores, que somos los mayores responsables de los resultados”. Tras dos derrotas por la mínima en A Grela, el equipo sumó sus tres primeros puntos con Diego Armando.

Alonso no esconde que ha habido algún momento de zozobra por la situación, pero se queda con lo positivo: “Dudas y desánimo suele haber hasta cuando las cosas van bien. Lo más importante es buscar soluciones y animarnos entre nosotros, para así hacernos fuertes y resilientes”.

Ahora, antes de recibir dentro de quince días al Alondras en A Grela, un parón por la Copa de Regiones de la UEFA, donde debutará Galicia este sábado. “No sé si viene mal o no, pero como es algo externo que no podemos cambiar, vamos a seguir trabajando para sacar esto. No podemos olvidar que seguimos últimos”, recuerda el delantero.

Entrenadores

Su técnico, Diego Armando, se muestra satisfecho y esperanzado con la victoria. “Llegó el ansiado triunfo y esperemos que sea un punto de inflexión en lo anímico y refuerce la confianza del jugador. Estoy contento por el vestuario. En líneas generales, creo que fue una victoria merecida; estuvimos muy sólidos y fuimos capaces de amenazar en área rival con continuidad”, apunta.

También ganó esta jornada el Montañeros, en su caso al Somozas (1-0). Su entrenador, Jairo Arias, divide el partido en dos periodos y habla de una primera mitad espesa. “Creo que es una victoria merecida y un marcador justo. En la primera parte no generamos mucho peligro, a excepción de una falta que remata Samu y un tiro de Otero; mientras que ellos tuvieron una buena con un disparo de Bruno Bellas. Sentíamos que en el momento sin balón estábamos cómodos tanto en el juego directo como en alguna acción en la que quisieron combinar y ajustamos a la perfección. En el momento con balón nos costaba encontrar la profundidad por exceso de precipitación, pero estoy contento con las nuevas movilidades que estamos introduciendo”, explica.

Dónde vio mucho mejor a su equipo fue en el segundo acto: “Tras el descanso sí que fue más claro nuestro dominio. Marcamos el 1-0 y a continuación dispusimos de otra para matar el partido. También al final pudimos sentenciar en alguna contra. Estoy contento con los tres puntos, porque nos dan fuerza y moral para seguir trabajando más duro”.

Por su parte, el Arteixo de Posi sumó un meritorio punto ante el líder Compostela. “Hicimos un gran partido, dominamos en muchas fases, los hundimos, generamos ocasiones, estuvimos serios a nivel defensivo... Fuimos capaces de imponer nuestra idea en muchos tramos y obligamos al rival a tener que jugar casi siempre en largo, que es lo que queríamos”, inicia el técnico.

Posi dice que le quedó un sabor agridulce con el empate. “Tuvimos varias ocasiones claras y ellos, salvo la acción del gol, que fue una acción aislada, apenas generaron peligro. Por eso, aunque un empate contra un equipazo como el Compostela puede saber bien, a nosotros esta vez nos sabe a poco”, argumenta.

Eso sí, se queda con lo positivo. “Debemos estar orgullosos del nivel dado y los resultados obtenidos en los últimos partidos contra rivales hechos para pelear el ascenso. Toca seguir y hacerlo bueno en las próximas jornadas”, cierra.

Once de la jornada

Los buenos resultados de los equipos coruñeses se reflejan en el once de la jornada de BeSoccer, compuesto por cuatro jugadores del Silva y los goleadores de Montañeros y Arteixo.