Triunfo que aúpa al Monta a la novena posición (2-0)

Montañeros - Gimnástica de Torrelavega CARLOTA BLANCO

Triunfo muy importante del Montañeros Juvenil, que venció a la Gimnástica de Torrelavega (2-0) y toma una ventaja de cuatro puntos con la zona de descenso. Además, los de Borja Guerreiro escalan hasta la novena posición del grupo 1 de la División de Honor.

Durante todo el partido hubo dominio alterno, con ambos equipos tratando de hacerse con la pelota. La diferencia estuvo en que el Montañeros se mostró más agresivo sin balón, presionó con acierto y progresó con algo más de criterio.

El primer gol, a los 23 minutos de juego, llegó tras un robo alto de Xoel y la posterior finalización de Eli con un tiro cruzado. Fue el premio a un tramo en el que el Monta había tenido alguna anteriormente. Y a los quince de la segunda mitad cayó el 0-2, el gol de la tranquilidad. Fue una acción combinativa muy buena que terminó con centro de Pose y remate de Arrojo.

De ahí al final, el Monta tuvo varias ocasiones claras para sentenciar y aguantó bien cuando la Gimnástica trataba de achuchar en situaciones de juego directo.

En la siguiente jornada, el equipo coruñés se desplazará a tierras cántabras para medirse el domingo (12.30 horas) al Solares-Medio Cudeyo.