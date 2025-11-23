Las diez sin perder del Bergantiños pasan por Ourense

Koke Sáiz, extremo del Bergantiños, en el partido contra el Langreo RAÚL LÓPEZ

Pese a que los tres últimos empates sin goles han frenado un poco la euforia en torno al Bergantiños, lo cierto es que el equipo acumula nueve partidos sin perder. La décima pasa por sumar esta tarde ante la UD Ourense (O Couto, 17.00 horas, TVG Web) en un partido donde los de Simón Lamas buscarán los tres puntos para asegurarse seguir una jornada más en la zona de playoff de ascenso.

Enfrente estará un rival que, en su vuelta a la categoría, no inició con buen pie. En sus primeros seis partidos solo pudo sumar tres puntos, pero la directiva no se precipitó, confió en el entrenador del ascenso, Borja Fernández, y los frutos comienzan a verse. El equipo lleva ahora trece de los quince últimos puntos y viene de sumar una victoria de mucho mérito, pues se convirtió en el primero en vencer al Real Oviedo Vetusta, quien hasta la jornada estaba al frente de la clasificación.

Así lo ve Lamas

El técnico del Bergan, Simón Lamas, explica como llegan al partido y valora la dificultad del rival: “Estamos a esperar a xornada con moitas ganas. Sobre todo despois do último resultado, que queriamos gañar ante a nosa xente. É certo que o equipo volve sumar, a non encaixar, que hai cousas positivas que nos afianzan na idea, pero gustaríanos outro resultado. Por tanto, esta é unha xornada ideal para conseguir a vitoria. É un reto impresionante vencer a un equipo que está nunha gran dinámica”.

Lamas avisa del potencial del rival. “É un equipo que leva moito tempo co núcleo forte dos xogadores. Teñen unha idea clara de xogo desde Terceira. Son propositivos, gústalles ser protagonistas e ten futbolistas de moi bo nivel para a categoría. Ademais, está a encaixar pouco, está a ser moi sólido a nivel defensivo”, apunta antes de alabar el estadio de O Couto por su significado y ambiente.

Por último, habla de que debe hacer su equipo para sacar un buen resultado: “A nosa intención é ser máis agresivos no último terzo, buscar máis a portería, facelo máis rápido. Hai que mellorar en canto á agresividade que debemos ter, máis aló de que haxa moitas cousas positivas”.