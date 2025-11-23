Iván Sánchez se estrena con el Paiosaco ante el segundo

Acción del Paiosaco-Betanzos de hace unas semanas RAÚL LÓPEZ

A continuación, las previas de la duodécima jornada del grupo 1 de Preferente Futgal.

San Tirso-Sigüeiro

O Monte, 12.00 horas

El San Tirso, tercer clasificado, recibe a un Sigüeiro que ocupa la última posición tras un inicio de Liga en el que aún no ha podido estrenar su casillero de victorias. Seis empates y cinco derrotas lleva el filial del Compos, al que los de Abegondo harán frente con las bajas de Lameiro y Xian por lesión; y de Pájaro por su roja de la semana pasada.

Victoria-Sofán

A Grela, 16.00 horas

El Victoria está pasando un tramo de la temporada complicado, pues compitió bien ante Betanzos, Negreira y Lalín, pero no pudo sacar ningún punto y ha caído a la octava posición. Hoy recibe al equipo que tiene justo delante, un Sofán que tiene en el dique seco a Braian y Marcos Moreno por sendas lesiones de rodilla, y que tampoco podrá contar con un Pablo Parafita que tiene compromisos laborales, ni con Hugo Pastoriza, que se marchó al Baio. Por parte local son baja por problemas físicos seis futbolistas: Kike Calzado, Pablo Souto, Alberto Benito, Mateo Pedraz, Manu Carballeira y Pichu.

Burela-Betanzos

A Marosa, 16.00 horas

Tres triunfos consecutivos y once de los quince últimos puntos lleva un Betanzos que ya es sexto, a tres puntos de un último puesto de playoff que ocupa precisamente el Burela, su rival de hoy. Los del García Hermanos viajan sin Couce y Tomás Abelleira.

Paiosaco-Órdenes

A Porta Santa, 17.00 horas

Iván Sánchez se estrena en el banquillo del Paiosaco con la tarea de mantener al equipo fuera del descenso ante un Órdenes que es segundo. En el cuadro local, que todavía no ha podido vencer en casa este curso y terminó con empate sin goles cuatro de sus cinco partidos en A Porta Santa, son baja Moreno, con una rotura en el aductor y Cristian, por un golpe en el pie. Por parte visitante, Pery López no podrá contar con los lesionados Diego, Román y Brais. Barral se queda fuera por decisión técnica.